Adnan Oktar organize suç örgütü davası

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmada, sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Tutuklu sanık Kartal İş, "örgüt üyeliği", 5 kişiye karşı "cinsel saldırı", bir kişiye "cinsel istismar" ve "mal bildiriminde bulunmama, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanuna muhalefet" suçlamalarına karşı savunma yaptı. Sanık İş, 14 aydır cezaevinde bulunduğunu anlatarak, "Ben örgüt üyesi değilim. Somut bir amaç tespit edilememiş, olmayan şey bulunamaz. İddia makamı ön yargıyla, yaptığımız şeyler suç olmadan suç gibi yazmıştır. Günlük hayatımız, suç diye yazılmış. Üzerime atılı suçların bazılarının alakasız olduğunu, bazılarının da iftira olduğunu gördüm. Cinsel suç işlemek için örgüt kurmuşuz gibi görünüyor. Ben sanki ilişki kuramıyorum, ilişki yaşamak için örgüte dahil olmuşum gibi algılanıyor. Zaten kız arkadaşım var, konuşmalarımda dosyaya girmiş. Biz fikirlerimizi zaten her yerde paylaştık. Devletin verdiği silahtan dolayı silahlı örgüt olarak yansıtılıyoruz." diye konuştu.

Kız arkadaşıyla konuşma kayıtlarının dosyaya eklendiğini söyleyen sanık İş, bu konuşmaların suç olmadığını, özel hayatı olduğunu, Allah’ın dinini yaşamak, anlatmak için yaşayan insanlar olduklarını savundu. Toplumdan uzakta lüks içinde yaşadıkları iddialarına ilişkin ise İş, herkesin istediği gibi yaşayabileceğini, lüks içinde yaşamanın suç olmadığını, pek çok arkadaşının çalışarak para kazandığı ya da ailesinden destek aldığının ortada olduğunu belirtti. - "Hukuk bürosunda sadece kendi davalarımı takip ediyorum" Sanık İş, savunmasını şöyle sürdürdü: "Benim yakalandığım yer Dragos denilen evdi. Kapıyı polise kendimiz açtık. Dijital materyallerin imajları alınmadı, çöp poşetine konuldu. Bu imajlar sonra avukatlarımıza da verilmedi ve bu imajların içinde değişik deliller çıkıyor. Kime ait olduğu belli olmayan deliller, yok hükmündedir. 'Aslanlar' grubu denilen bir gruptan bahsediliyor. Özkan Mamati dosyaya koymuştur, ne olduğu belli değildir. Ailem tanınmış bir ailedir. Ailem göçmen bir ailedir. Dedem İstanbul vergi rekortmenlerindendir. Babam iş insanıdır."

Sanığın bu ifadelerinin ardından Başkan Perk, "Bunları niye anlatıyorsunuz, siz yargılanıyorsunuz?" dedi. Bunun üzerine İş, şunları söyledi: "Din ile okuduğum kitaplar birbiriyle uyuşmuyordu, modern bir insanın İslam'ı yaşayamayacağını düşünüyordum. Deist olmaya karar verdim. Adnan Bey ile Ortaköy’deki evinde 1988 yılında tanıştım. Kafamdaki bütün soruları sordum, bana anlattı, kendisini çok sevdim. O gün bugündür Adnan Bey ile görüşüyorum. İmam kardeş iddiası var, bizim aramızda ast üst ilişkisi yok, biz arkadaşız. Hediyelik eşya satıyorum ve bir hukuk bürosunda kendi davalarımı takip ediyorum." Hukuk yapılanması iddialarına ilişkin de sanık İş, hukuk bürosunda sadece kendi davalarını takip ettiğini, illegal bir şey yapmadığını öne sürdü. İş, operasyondan önce ilginç olaylar yaşandığını, sosyal medyada hesapların açıldığını iddia ederek, "Bu kişilerin çoğunu tanımıyorum. Turnike sistemi var, biz bunu 1999 yılında öğrendik. Adil Serdar Saçan’ın fantezi dünyası bu. Bir de tecavüz eklediler, bizim turnike sistemimiz yoktur. Cinsel iftirayı atan kişilere 16-17 yıl hapis istense bu kişiler bu iftiraları atmaz. Müştekilerden sadece bir kişiyi yayında gördüm. Bir samimiyetim yok. Diğer kadınları tanımıyorum, fotoğraflardan bu kişilerin konferanslara geldiğini görmüştüm. Bu kızlar bir şey anlatamamış, sadece ismimden bahsediyor." diye konuştu.