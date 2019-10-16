Adnan Oktar organize suç örgütü davası

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 16. duruşması başladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 162'si tutuklu 170 sanık ile avukatları katıldı. Bazı müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşma, tutuklu sanıkların savunmasının alınmasıyla devam ediyor.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede, sanıkların haricinde 26 kişi "mağdur", aralarında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 99 kişi ise "müşteki" sıfatıyla yer alıyor.

Mağdur ve müştekilerin yanı sıra 23 tanık ve etkin pişmanlıktan yararlanan 25 kişinin beyanlarına yer verilen iddianamede, suç örgütünün kurucu ve yöneticisi sanık Adnan Oktar elebaşılığındaki silahlı suç örgütünün biri firari 13 yöneticisi bulunduğu anlatılıyor.