Adnan Oktar organize suç örgütü davası

Kayabay, "O telefon görüşmesinde Uğur Şahin’in G.T.’ye attığı mesajlarla dalga geçiyoruz. Bu bir geyik muhabbetidir. Ben tamamen G.T.’yi eğlendirmek için geyik muhabbeti yaptım.Turnike diye bir sistem yok." dedi.

Kayabay'ın müştekinin ifadelerini reddetmesi üzerine, Başkan Perk, G.T. ile sanık arasında geçen tape kayıtlarını okuyarak, "Burada bahsi geçen turnike nedir?" diye sordu.

Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, sanık Kayabay’a, olay tarihinde 17 yaşında olduğunu iddia eden müşteki G.T.’nin dava dosyasında yer alan ifadesini okuyarak, bu müştekiye cinsel istismarda bulunup bulunmadığını ve kendisini örgüt elebaşıyla tanıştırıp tanıştırmadığını sordu.

Başkan Perk, G.T. ile sanık arasında geçen başka bir telefon görüşmesi kayıtlarında geçen ifadeler üzerine, Kayabay'a, "G.T. ile cinsel birliktelik yaşadınız mı?" diye sordu.

İlişki yaşamadığını savunması üzerine Perk, "Emniyet ifadende 'yüzeysel ilişki yaşadık' demişsiniz." şeklinde hatırlatmada bulunması üzerine Kayabay, "Ben 'çok yüzeysel bir şekilde yakınlaştık, sarıldık' dedim. Oraya farklı yazılmış." ifadelerini kullandı.

İddianamede "mağdur çocuk" olarak geçen B.Ö.’nün sanık Kayabay ile yaptığı telefon görüşmesi ses kayıtlarını dava dosyasına sunduğunu belirten Başkan Perk, "B.Ö.’yü, 'amcamla tanıştırayım seni' diyerek Adnan Oktar’ın yanına götürdüğünüz, bu görüşme öncesi de iç çamaşırı giymemesini söylediğiniz iddia ediliyor. Ayrıca ifadelerden anlaşıldığı üzere B.Ö.’yü turnike sistemine soktuğunuz iddia ediliyor. Bu konudaki savunmanız nedir?" şeklinde soru yöneltti.

Ses kayıtlarını reddeden Kayabay, "B.Ö. benim eski arkadaşım. Ben ona Kur’an ve doğa mucizelerinden bahsediyordum. Benimle sevgili olmaya çalışıyordu. Kendisiyle cinsel birliktelik yaşamadım." diye cevap verdi.