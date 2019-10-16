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Adnan Oktar organize suç örgütü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 20:53 | Son Güncelleme

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davaya, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salondaki duruşmada, tutuklu sanıklardan Berkay Kayabay'ın savunması alındı.

Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, sanık Kayabay’a, olay tarihinde 17 yaşında olduğunu iddia eden müşteki G.T.’nin dava dosyasında yer alan ifadesini okuyarak, bu müştekiye cinsel istismarda bulunup bulunmadığını ve kendisini örgüt elebaşıyla tanıştırıp tanıştırmadığını sordu.

Kayabay'ın müştekinin ifadelerini reddetmesi üzerine, Başkan Perk, G.T. ile sanık arasında geçen tape kayıtlarını okuyarak, "Burada bahsi geçen turnike nedir?" diye sordu.

Kayabay, "O telefon görüşmesinde Uğur Şahin’in G.T.’ye attığı mesajlarla dalga geçiyoruz. Bu bir geyik muhabbetidir. Ben tamamen G.T.’yi eğlendirmek için geyik muhabbeti yaptım.Turnike diye bir sistem yok." dedi.

Başkan Perk, G.T. ile sanık arasında geçen başka bir telefon görüşmesi kayıtlarında geçen ifadeler üzerine, Kayabay'a, "G.T. ile cinsel birliktelik yaşadınız mı?" diye sordu.

İlişki yaşamadığını savunması üzerine Perk, "Emniyet ifadende 'yüzeysel ilişki yaşadık' demişsiniz." şeklinde hatırlatmada bulunması üzerine Kayabay, "Ben 'çok yüzeysel bir şekilde yakınlaştık, sarıldık' dedim. Oraya farklı yazılmış." ifadelerini kullandı.

İddianamede "mağdur çocuk" olarak geçen B.Ö.’nün sanık Kayabay ile yaptığı telefon görüşmesi ses kayıtlarını dava dosyasına sunduğunu belirten Başkan Perk, "B.Ö.’yü, 'amcamla tanıştırayım seni' diyerek Adnan Oktar’ın yanına götürdüğünüz, bu görüşme öncesi de iç çamaşırı giymemesini söylediğiniz iddia ediliyor. Ayrıca ifadelerden anlaşıldığı üzere B.Ö.’yü turnike sistemine soktuğunuz iddia ediliyor. Bu konudaki savunmanız nedir?" şeklinde soru yöneltti.

Ses kayıtlarını reddeden Kayabay, "B.Ö. benim eski arkadaşım. Ben ona Kur’an ve doğa mucizelerinden bahsediyordum. Benimle sevgili olmaya çalışıyordu. Kendisiyle cinsel birliktelik yaşamadım." diye cevap verdi.

Savunmasını tamamlayan Kayabay, müşteki avukatlarının kendisine yönelteceği sorulara cevap vermeyeceğini, iddianamenin dışına çıkıp alakasız sorular yöneltildiğini iddia etti.

Duruşma savcısı, B.Ö.'nün dava dosyasına sunduğu ses kayıtlarındaki erkek şahsın, sanık Kayabay olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi’ne müzekkere yazılarak kayıtlardaki sesin sanık Berkay Kayabay’a ait olup olmadığı hususunda rapor istenmesine hükmetti.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davası

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