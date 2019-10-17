Adnan Oktar organize suç örgütü davası

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davada, bir kısım sanığın savunmaları alındı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, sanıklar savunma yapmaya devam etti. Örgüt üyeliği, bir kişiye karşı "cinsel istismar" ile 11 kişiye karşı "cinsel saldırı" suçlarıyla yargılanan tutuklu sanık Kartal Göktan savunmasında, örgüt olmadıklarını, popüler bir arkadaş grubu olduklarını, Adnan Oktar’ın kendisinin arkadaşı olduğunu ifade etti. Sanık Göktan, askerliğini bedelli yaptığını, bu konuyla ilgili kimseden talimat almadığını, operasyonda Bora Yıldız’ın evinde yakalandığını, Yıldız’ın arkadaşı olduğunu, bu sebeple evinde kaldığını anlattı. İnsanlara destek olduğunu belirten sanık Göktan, "Oy kullanmama iddialar var. Ben 18 yaşından beri tüm oylarımı kullandım. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim." dedi. "Cinsel saldırı" suçlarıyla ilgili beyanda bulunan müştekilerin arkadaşlık grubuna karşı husumetli olan kişilerin yönlendirmesiyle ifade verdiklerini öne süren sanık Göktan, ifade verenlerin kendi kendilerini yalandıklarını, verdikleri tarihlerin tutmadığını aktardı.

"Örgüt üyeliği", "cinsel istismar" ve "cinsel saldırı" suçlarından yargılanan bir diğer tutuklu sanık Mehmet Coşkun Pamir savunmasında, "Tüm arkadaşlarımında ifade ettiği gibi bir örgüt değiliz. Bir araya gelme amacımız ortak manevi değerlerimizdir. Suç işlemek gibi bir amacımız yoktur. Geçmişte de açılmış davalardan aklanmışızdır. 1,5 yıldır eşim ve arkadaşlarım tutukluyuz." dedi. Sanık Pamir, 18-20 yaşlarında Adnan Oktar ile tanıştığını belirterek, "Allah’tan Adnan Oktar ile tanışmışız. Askerliğimi bedelli olarak Adnan Oktar’ın talimatıyla yaptığım iddiaları var. Biz çalışan insanlarız, çıkan bir hak varsa yararlanırız." diye konuştu. İddianamede yer alan sahte evilik iddialarıyla ilgili sanık Pamir, bu iddiaların doğru olmadığını, bunu diyen kişilerin evlilikleriyle ilgili bir bilgiye sahip olmadığını ifade etti. Stüdyoya girerken telefonları topladığı iddialarına ilişkin ise sanık Pamir, "Telefona el koyma gibi bir durum asla yoktur. Yayında parazit olmasın diye stüdyoya telefonla girilmezdi. Canlı yayın sırasında telefonla gelen kişiyi uyarırız, kendi rızasıyla telefonunu verir." şeklinde cevap verdi.

Müştekilerin beyanlarında "Adnan Oktar’ın yemeklerini Pamir getirir" iddialarına ilişkin sanık Pamir, böyle bir durumun olmadığını, Oktar, çay, kahve istediği zaman yardımcı olduklarını, olayın yemek olayına nasıl geçtiğini anlamadığını söyledi. - Örgüt talimatıyla evlilik iddiaları Eşinin babasının kendisiyle ilgili aleyhte ifadelerine ilişkin sanık Pamir, "Ben eşimin babasını tanımıyorum. Ben tanışmak istedim, eşimin ailesi yüz yüze görüşmek için bize olanak sağlamadılar. Eşimin ailesi evliliğimize karşıydı." dedi. Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk’in "Karşı olmalarının sebebi neydi?" şeklinde sorması üzerine sanık Pamir, "Eşimin çok daha üst düzey birileriyle evleneceğini düşünüyorlardı." dedi. Başkan Perk "Seni hiç görmemişler, nasıl böyle kanıya ulaşıyorlar?" diye sordu. Sanık Pamir de, "Benim eşim çok kibar, güzel bir hanımefendi. Eşimin annesi eşimi güzellik yarışmalarına sokmaya çalışmıştır. Benim ortaya çıkmamla, orta halli durumum hoş karşılanmadı. Görüşme isteğimizi kabul etmediler. Eşimle sessiz sedasız evlenmek zorunda kaldık. Her an olay çıkmak üzereydi." şeklinde cevaplandırdı.