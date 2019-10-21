Adnan Oktar organize suç örgütü davası

Sanık Sevinç, Biyomedikal uzmanı olduğunu, suç örgütü değil arkadaş grubu olduklarını belirterek, hakkındaki tüm cinsel suçlamaları reddettiğini, kendisine iftira atıldığını söyledi.

Duruşmada daha sonra tutuklu sanıklardan Yasin Kaya’nın savunması alındı.

Örgüte yapılan operasyonlar sonrasında sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunduğu ve örgütün firari konumda olan üyeleri ile bir araya geldiği ve bir kısım mağdur ve müştekilere cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Kaya, "Şu an en çok olmak istediğim yerdeyim. Hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. Bu genç yapımda Allah var demem dolayısıyla hapsedildim. Resmi olarak devlet eliyle tutuklandık. Aleyhimize sunulan tüm deliller lehimize oluyor. Böyle ucuz, basit iftiralara uğramak tarihte pek az kişiye nasip olur. Bu operasyonun tek sebebi Adnan Oktar’a gösterilen teveccühü ortadan kaldırmak. Kitapları tüm dünyada okunuyor." dedi.

Kaya, 17-18 yaşlarında Adnan Oktar ile tanıştığı belirterek, şunları kaydetti:

"Aile terbiyesi aldım fakat bir şey eksikti. Kur'an terbiyesi. Adnan Oktar’ın kitabını okudum 2009’da. Bomboş bir hayat yaşıyordum. Hayatım futboldan ibaretti. Okuduklarımı çevremdekilere anlattım. İslam davası sahibi oldum. Sonrasında Adnan Oktar ile tanıştım. Bin 500 tane televizyon programı yaptım. Yüzlerce belgesel yaptım, bunlar 82 dile çevrildi. Şu anda bile bütün dünyada izleniyor. 100’e yakın konferans videosu yaptım. Sokak röportajları yaptım."