Adnan Oktar organize suç örgütü davası

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılaması sürüyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, ablası Esin Daban ve eşi Meltem Daban ile birlikte tutuklu yargılanan sanık Mehmet Ender Daban’ın savunması alındı.

"Örgüt üyeliği", "cinsel istismar" ve yaşı küçük kızlara karşı "basit cinsel saldırı" suçlarından hakkında dava açılan sanık Daban, örgüt değil arkadaş grubu olduklarını öne sürdü.

Daban, üzerine kayıtlı silahın ruhsatını can güvenliğini gerekçe göstererek Giresun Valiliğinden aldığını söyleyince, Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk, "Sizin ruhsat başvurunuzda can güvenliğinizle ilgili bir hususa rastlanmamış. Nasıl ruhsat aldınız?" diye sordu. Sanık, "Canlı yayınlara çıkmam nedeniyle can güvenliğimin tehlikede olduğunu beyan ettim. Ben müracaat ettim sadece. Öyle uygun görmüşler" yanıtını verdi.

Örgüt için cezalandırma ve ödüllendirme amaçlı kullanılan "turnike" adlı sisteme katıldığı, iddianameye göre bir müştekiye bu sistemi anlattığı ileri sürülen Daban, "Turnike diye bir şey olmadığı için böyle bir hususu kimseye anlatmadım. Bu şekilde ifade verenler bizim ilmi ve dini faaliyetlerimizin tamamını kız bulmak için yaptığımızı söylüyor. Bu tamamen mantıksız. Sadece bizimle irtibata geçen insanlara doğruyu, güzeli ve Kur’an ahlakını anlatıyorduk. Adnan Bey 40 yıldır bu çalışmaları yapıyor, ama görüyorsunuz biz 150-200 kişiyiz." dedi.