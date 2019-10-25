Adnan Oktar organize suç örgütü davası

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, savunma yapan tutuklu sanık Hakan Kurtul, Muğla Üniversitesinde sporla ilgili bir bölümde öğrenci olduğunu, spor hayatına antrenör olarak devam ettiğini, atletizm dalında şampiyonlukları olduğunu söyledi. Kurtul, 2013'te Türkiye genelinde düzenlenen bir yarışmada en iyi fotomodel ödülü aldığını anlattığı savunmasında, "2014 yılında Adnan Bey’in kitaplarını okumaya başladım. Ailem ve arkadaş çevrem Adnan Bey’in kitaplarını ve yayınlarını takip ederdi. Arkadaşlarım bana Adnan Oktar’ın kitaplarını hediye etti. Bu kitapları okuyarak 2015'te gruba katıldım. Ben Atatürkçü ve milliyetçi bir insanımdır. Adnan Bey'in ilk okuduğum kitabı 'Dindar Atatürk' kitabıdır. Atatürk’ü gerçekten çok seviyorum. Bir modellik ve oyunculuk hedefim olduğu için de A9 televizyonunda yayınlara çıkmak istedim. Televizyonun internet sitesine yazdım. Sonra yayınlara çıkmaya başladım. Benim için kız getiren biridir denmiş. Ben modellik yapmış bir insanım. Çevremde zaten çok fazla kız arkadaşım var, ortada getirdiğim bir kız yok." dedi.

Hayatında hiç kimseye cinsel istismar ya da cinsel tacizde bulunmadığını savunan Kurtul, kendilerine komplo kurulduğunu ileri sürdü. Duruşmaya ara verildiği sırada, 5 çocuğu ve 1 torunu yargılanan müşteki Semin Babuna'nın, sanık sandalyesinde oturan çocuklarına el sallarken duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Kurtul’un ardından, gözaltına alındıklarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde basın mensuplarına "Milyar tane evladım olsa milyarını da ve kendi canımı da onların yoluna feda ederim" açıklaması yapan annesi sanık Nursel Tekin’in ile birlikte tutuklu yargılanan Hayri Can Dağtekin’in savunmasına geçildi. Balıkesirli olduğunu, 22 yaşına kadar bu ilde yaşadığını, hayta bir gençlik dönemi geçirdiğini, alkol ve sigara kullandığını anlatan sanık Dağtekin, "2015 yılından sonra vicdani olarak bunlardan rahatsız oldum. Adnan Oktar’ın yayınlarını takip etmeye başladım. Ona karşı bir sempatim oldu, tanışmak istedim. Burada bulunan arkadaşlarla (sanıklar) internetten sohbet ettim. Sonra da istanbul’a geldim Adnan Bey ile tanıştım. Örgüt olmadığımız için örgüt üyesi suçlamasını da kabul etmiyorum." İfadelerini kullandı.