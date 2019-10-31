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Adnan Oktar organize suç örgütü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 17:07 | Son Güncelleme

Aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, savunmasını tamamlayan tutuklu sanık Alev Babuna'nın çapraz sorgusu yapıldı.

Müşteki Semin Babuna'nın avukatı Rezzan Aydınoğlu söz alarak, sosyal medya paylaşımlarının sanık Alev Babuna tarafından mahkeme heyetine sunulduğunu, bunun dava ile ilgisi olmadığını söyledi.

Bu evrakların dosyadan çıkarılmasını talep eden Aydınoğlu, "Benim Cumhurbaşkanını sevmem ya da sevmemem, 15 Temmuz'a inanmam ya da inanmamam sanıkları ilgilendirmez. Benim aleyhime konuşup kendilerini aklayamazlar. Sanık, 1999 operasyonunda zannediyorum sanık Ceyda Ertüzün'ün evinde yakalandı. Suçlamaları kabul ettiği emniyet ifadesini sonradan reddetmiş ve 'İşkence gördüm.' demiştir. Ben bu sanığın ifadesinin işkence altında alınmadığına ilişkin sorgu görüntülerini, mahkemenize sunuyorum. Bunların mahkemenizce izlenmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Avukat Aydınoğlu, daha sonra sanığa, "Cevat Babuna'nın sizi evinden kovduğunu hatırlıyor musunuz? Siz savunmanızda Semin Hanım'ın, Cevat Bey'in ve görümcelerinizin isimlerini saydınız ama Oktar Babuna sizin anne ve babanızın adını bile bilmiyor. Sizce bu normal mi? Neden savunmanızı Adnan Oktar üzerine kurdunuz, neden kendinizi savunmadınız?" diye sordu.

Sanık Babuna, kayınpederinin kendisini evinden kovmadığını, eşi Oktar Babuna'nın, ailesinin isimlerini bildiği ancak kendisini korumak için söylemediğini ifade ederek, "Ben Adnan Bey'in 30 yıllık yaşamına şahidim. O neyle suçlanıyorsa ben de onunla suçlanıyorum. Ayrıca ben emniyette ifade odasının kapısının önünde dayak yedim, orada 'İçeri girince rol yapacaksın, ifadeni vereceksin.' diye şartlandırıldım. Bu nedenle ifade görüntülerden bir şey çıkmayacaktır." dedi.

Sanık Babuna, diğer müşteki avukatlarının sorularına ise yanıt vermeyeceğini dile getirdi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davası

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