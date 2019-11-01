Adnan Oktar organize suç örgütü davası

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada, tutuklu sanıklardan Mehmet Noyan Orcan'ın savunması alındı.

"Örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar" ve "basit cinsel saldırı" suçlarından yargılanan ve konumu itibarıyla örgüt faaliyeti kapsamında işlenen tüm suçlardan sorumlu olduğu iddia edilen sanık Orcan, iddianamede kendisinin "Numan" kod adını kullandığı bilgisine yer verildiğini, ancak Beşiktaşlı olması nedeniyle kendisine Pascal Nouma denildiğini, bu takma adın zamanla Numan'a dönüştüğünü, herhangi bir kod adının bulunmadığını savundu.

Eşi Arzu Leman Orcan ile örgüt elebaşının talimatıyla veya eşine ailesinden kalan miras nedeniyle değil Allah rızası için evlendiğini anlatan sanık Orcan, eşiyle ahirette de buluşacaklarını söyledi.

Adnan Oktar ve çevresi ile tutuklu sanıklardan Tarkan Yavaş vasıtasıyla tanıştığını, bu grup içinde herhangi bir konumu olmadığını, kimseden talimat alıp kimseye talimat vermediğini savunan Orcan, "Fikri haklar hukuku anlamında danışmanlık hizmeti veren bir şirket yöneticisiyim. Bu nedenle hukuki bilgilerim iyidir. Rota Hukuk Bürosu'nu ben yönetmedim. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp dışarı çıkan kişilerin ifadeleri, benim gözümde işkence altında alınmıştır. Kimseye duruşmalardaki savunmalarında ne yapacağını söylemedim. Benim söylediklerimi söylemesi için talimat vermedim. Buradaki hiç kimsenin dolandırıcılıkla ilgisi yoktur. Özkan Mamati (müşteki) dolandırıcının ta kendisidir. Ben hayatımda hiç suç işlemedim. Çekineceğim hiç bir şey yok." diye konuştu.