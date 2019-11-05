Adnan Oktar organize suç örgütü davası

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan 28. duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 162'si tutuklu 173 sanık ile avukatları katıldı. Bazı müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, tutuklu sanıklardan Merve Büyükbayrak savunmasını yaptı.

"Örgüt yöneticiliği" ve örgüt faaliyetleri kapsamında işlendiği iddia edilen tüm suçlardan sorumlu tutularak yargılanan sanık Merve Büyükbayrak, kod adının "Fevzi" olduğu iddialarına ilişkin, "Benim kendimi gizleyecek bir şeyim olamaz. Ben kendime kod ismi koyacak olsam, erkek ismi olmaz. Bir telefon dinlemesinde bile bu durum yoktur. Benimle alay etmek için yapılan bir şeydir." dedi.

Örgüt evinde yakalandığı iddialarına ise sanık Büyükbayrak, Kandilli’deki Tülay Hanım'ın evinde olduğunu, bu evin Müslümanca yaşanan sıcak bir ev olduğunu, manzarasının güzel olduğunu ve ev adresinin ailesinin adresi olduğunu söyledi.