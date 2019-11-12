Adnan Oktar organize suç örgütü davası

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davaya 32'nci duruşmayla devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısında bulunan salonda yapılan duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 160'ı tutuklu 170 sanık ile avukatları katıldı. Bazı müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada tutuklu sanıklardan Ayşe Akkaş, Burcu Çekmece, Ebru Fişek ve Ebru Barutçu savunmalarını yaptı. Kazakistan doğumlu Akkaş, örgüt üyesi olmadığını, güzel makyaj yaptığı için arkadaşlarının makyajlarında yardımcı olduğunu anlattı, firari eşi Tahsin Akkaş ile irtibatının olmadığını ve nerede olduğunu da bilmediğini öne sürdü. Akkaş, televizyon yayınlarında başı açık dekolteli insanların da Müslüman olduğunu göstermek için dans ettiğini savundu.

İngilizce çevirmen olduğunu belirten Burcu Çekmece ise Adnan Oktar ile 30 yıl önce üniversite okurken tanıştığını ve kitaplarının İngilizceye çevrilmesinde yardımco olduğunu aktardı. Adnan Oktar'ın yanında huzur bulduğunu öne süren Çekmece, yurt dışında herhangi biriyle temasa geçmediğini, Prof. Dr. Petros Vassiliadis ile iletişime geçmediğini iddia etti.