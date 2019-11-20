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Adnan Oktar organize suç örgütü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 19:55 | Son Güncelleme

167'si tutuklu 226 sanık hakkında açılan davanın 37. duruşması yapıldı

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 37. duruşmasına, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 160'ı tutuklu 169 sanık ile avukatları katıldı. Bazı müşteki avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yasemin Kiriş, 2011 yılında Adnan Oktar ile tanıştığını, yayınlara konuk olarak katıldığını, ailesiyle yaşadığını, yakalandığı ev olan Dragos'ta birkaç gündür misafir olduğunu, yayınlar geç saate kadar sürdüğü için Dragos’ta kaldığını anlattı.

MASAK raporundaki gönderilen paralarla ilgili olarak sanık Kiriş, bu paranın, yaptığı iş karşılığında aldığı ücret olduğunu, sosyal medya hesaplarında Adnan Oktar’ın sözlerinden, Kur'an'dan ayetler ve güzel sözler paylaştığını söyledi.

Adnan Oktar’ın çok sakin bir insan olduğunu, kadınları el üstünde tuttuğunu ifade eden sanık Kiriş, müşteki ifadelerinin hayali ürünü, yalan, hastalıklı bir aklın ürünü olduğunu ve özel oluşturulduğunu öne sürdü.

Kendisinin ne Adnan Oktar'dan ne de başka birinden şiddet gördüğünü anlatan Kiriş, "Adnan Oktar'dan her zaman güzel söz duydum. Ben kaba sözlere gelemem, ben dindar bir insanım. Asla harama girmem, Adnan Bey de girmez. Bacılar grubunda değilim. Ben sadece Müslüman'ım. Bizim aramızda bir sınıflandırma olmaz. Herkes çok aklı başında insanlar. Bir hücre yapısı, bir talimat alma, verme yoktur. Bana 2 kişi kız kardeş, 7 kişi bacı demiş." dedi.

Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, "Kurgu olsaydı, böyle çelişki olur muydu?" sorusuna üzerine sanık Yasemin Kiriş, "Bu sözler ezberletildiği için bu şekilde beyanlar verilmiştir." karşılığını verdi.

''Örgüt üyeliği'' suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Ayşe Koç da savunmasında, Adnan Oktar ile ağabeyi ve yengesi vasıtasıyla 19 yaşındayken, 1996 yılında tanıştığını belirterek, 13 yaşından beri Adnan Oktar’ın kitaplarını okuduğunu söyledi. Özel okulda okuduğu sırada Adnan Oktar’ın kitaplarının meşhur olduğunu, öğretmenlerinin de bu kitapları önerdiğini dile getiren Koç, çocukluğundan beri Oktar'ı okulda ve aile çevresinden tanıdığını anlattı.

Sanık Koç, Kandilli’deki arkadaşının evinde çok sık kaldığını ifade ederek, "Kandilli Müslümanların çok olduğu bir yer. Adnan Oktar Kandilli'deyse Kandilli’ye giderim, kanaldaysa kanala giderim. Kendi evimde tek başıma oturacağıma, arkadaşımın evine giderim, 10 kişi otururum." diye konuştu.

Yengesiyle ortak hesap açmasının örgütsel faaliyet olduğu iddialarına ilişkin sanık Koç, yengesini kardeşi olarak gördüğünü, ortak hesaplarının bulunmasının normal olduğunu söyledi.

Savunma yapan diğer tutuklu sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Duruşma, sanık savunmalarının alınmasıyla yarın devam edecek.

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