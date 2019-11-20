Adnan Oktar organize suç örgütü davası

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 37. duruşmasına, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 160'ı tutuklu 169 sanık ile avukatları katıldı. Bazı müşteki avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Yasemin Kiriş, 2011 yılında Adnan Oktar ile tanıştığını, yayınlara konuk olarak katıldığını, ailesiyle yaşadığını, yakalandığı ev olan Dragos'ta birkaç gündür misafir olduğunu, yayınlar geç saate kadar sürdüğü için Dragos’ta kaldığını anlattı.

MASAK raporundaki gönderilen paralarla ilgili olarak sanık Kiriş, bu paranın, yaptığı iş karşılığında aldığı ücret olduğunu, sosyal medya hesaplarında Adnan Oktar’ın sözlerinden, Kur'an'dan ayetler ve güzel sözler paylaştığını söyledi.

Adnan Oktar’ın çok sakin bir insan olduğunu, kadınları el üstünde tuttuğunu ifade eden sanık Kiriş, müşteki ifadelerinin hayali ürünü, yalan, hastalıklı bir aklın ürünü olduğunu ve özel oluşturulduğunu öne sürdü.