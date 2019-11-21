Adnan Oktar organize suç örgütü davası

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 38. duruşmasına, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

İstanbul 30.Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 161'i tutuklu 170 sanık ile avukatları katıldı. Bazı müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada, örgüte yönelik ilk operasyon sonrası, İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde Adnan Oktar'a destek eylemi yapan ve basın mensuplarına "Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar ve arkadaşlarının yoluna feda ederim." diye açıklama yapan tutuklu sanık Nursel Tekin'in savunması alındı.

Savunma yaparken sık sık ağladığı gözlenen Tekin, örgüt tanımını kabul etmediğini, tutuklu sanık olan oğlu Hayri Can Dağtekin vasıtasıyla 4 yıl önce Adnan Oktar ve diğer bazı sanıklarla tanıştığını söyledi.

Tekin, eşiyle boşandıktan sonra iki çocuğuyla kendisinin ilgilendiğini, oğlu Dağtekin'in A9 yayınlarına çıktığını, duyarlı ve ilgili bir anne olarak oğlunun bulunduğu ortamı görmek istediğini, bu nedenle ilk olarak yayınların yapıldığı stüdyoya gittiğini anlattı.