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Adnan Oktar organize suç örgütü davasında, Babuna kardeşler savunma yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2019 18:46 | Son Güncelleme

Adnan Oktar organize suç örgütü davasında, Babuna kardeşler savunma yaptı

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 42. duruşmasına, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 161'i tutuklu 165 sanık ile avukatları katıldı. Bazı müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada "örgüt üyeliği" suçundan yargılanan tutuklu sanık Ferhunde Eda Babuna savunma yaptı.

Annesi Semin Babuna'nın bir zamanlar aralarında bulunan daha sonra ayrılan Özkan Mamati ile bazı kişiler tarafından doldurularak dosyaya "müşteki" yapılıp karşılarına çıkarıldığını öne süren Babuna, "Müştekilerden Türkan Akyüzalp ile ilgili bir zamanlar şikayette bulunduğumuz yalandır. Türkan teyze beni sever, ben de onu severim. Karşılıklı hatalarımız oldu ama bunlar geçmişte kaldı." dedi.

Örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın şiddet ve cinsel istismarlarına maruz kaldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan Babuna, iyi eğitimli biri olduğunu, böyle bir şey olsa ortalığı birbirine katacağını iddia etti.

- "Babam şu anda hayatta olsaydı bu manzaraya izin vermezdi"

Sanık, Mahkeme Başkanı Mehmet Galip Perk'in, "Babanız (Prof. Cevat Babuna) yaşarken size bu gruptan çıkmanızı söyledi mi?" sorusu üzerine, "Hayır hiç demedi. Babam bu camiayı ve bizi desteklediği için birçok yerden atıldı. Bize karşı bir şey demedi. Gıyabımızda gidip mahkemelerde konuştu. Şu anda hayatta olsaydı bu manzaraya izin vermezdi." yanıtını verdi.

Babuna, iddianamede belirtildiği gibi kendilerini zengin göstermeye çalışmadıklarını, zaten zengin olduklarını ifade ederek, "Bizim FETÖ ile aramızda çok ciddi husumet var. Bu nedenle iddianamenin aksine FETÖ ile iltisaklı olduğumuz doğru değildir." diye konuştu.

Babuna, arkadaşlarının ailelerinin kendilerine düşman edildiğini, hakkındaki tüm suç iddiaları reddettiğini, ortada bir örgüt olmadığı için kendisinin de örgüt üyesi olmadığını savundu.

Savunmasını tamamlayan Babuna'ya, bir müşteki avukatı, "Babanız ciddi hastalıklar geçirdi. Kendisini hiç ziyaret ettiniz mi?" diye sordu.

Babuna, soru üzerine, "Babamın hastalığından biz haberdar edilmedik. Babamız ve annemiz bizimle görüşmek istemedi. Arka plandaki örgütlenmeler yüzünden babamla görüşemedim. Babamı benden aldılar." yanıtını verdi.

Duruşmada, çapraz sorgusu tamamlanan Ferhunde Eda Babuna'nın ardından, kız kardeşi tutuklu sanık Ayşegül Hüma Babuna'nın savunması alındı.

Hüma Babuna da çok genç yaşlarda ABD'de bir evlilik yaptığını, kısa süre sonra boşandığını, evlendiği dönem zaten Adnan Oktar ile tanışık olduğunu, bu evlilikte ve boşanmada Oktar'ın herhangi bir etkisi olmadığını öne sürdü.

Babuna, yeğeni Emre Yaşar Ertüzün'ün, uzun yıllar kendi arkadaş gruplarıyla birlikte yaşadığını, evlenmek istediği kişiyi tasvip etmeyip buna yönelik maddi yardımda bulunmadıkları için gruplarından ayrıldığını savundu.

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Adnan Oktar Organize Suç Örgütü davası

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