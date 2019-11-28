Adnan Oktar organize suç örgütü davasında, Babuna kardeşler savunma yaptı

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 42. duruşmasına, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edildi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 161'i tutuklu 165 sanık ile avukatları katıldı. Bazı müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada "örgüt üyeliği" suçundan yargılanan tutuklu sanık Ferhunde Eda Babuna savunma yaptı.

Annesi Semin Babuna'nın bir zamanlar aralarında bulunan daha sonra ayrılan Özkan Mamati ile bazı kişiler tarafından doldurularak dosyaya "müşteki" yapılıp karşılarına çıkarıldığını öne süren Babuna, "Müştekilerden Türkan Akyüzalp ile ilgili bir zamanlar şikayette bulunduğumuz yalandır. Türkan teyze beni sever, ben de onu severim. Karşılıklı hatalarımız oldu ama bunlar geçmişte kaldı." dedi.

Örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın şiddet ve cinsel istismarlarına maruz kaldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunan Babuna, iyi eğitimli biri olduğunu, böyle bir şey olsa ortalığı birbirine katacağını iddia etti.