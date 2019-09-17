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Adnan Oktar örgütü davasında müşteki Fırat Develioğlu: "Onun gerçek yüzünü gördüm"

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davaya müşteki olarak katılan iş adamı Fırat Develioğlu, bir dönem kendisinin de örgütte olduğunu ifade ederek, "Onun gerçek yüzünü gördüm" dedi.Adnan Oktar suç örgütüne yönelik açılan davaya müşteki sıfatıyla dahil olan iş adamı Fırat Develioğlu, 20 yıl önce örgüte katıldığını ve kısa süre sonra pişman olarak ayrıldığını ifade etti.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik davaya müşteki olarak katılan iş adamı Fırat Develioğlu, bir dönem kendisinin de örgütte olduğunu ifade ederek, "Onun gerçek yüzünü gördüm" dedi.
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik açılan davaya müşteki sıfatıyla dahil olan iş adamı Fırat Develioğlu, 20 yıl önce örgüte katıldığını ve kısa süre sonra pişman olarak ayrıldığını ifade etti. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Develioğlu, "Adaletimiz gerekeni yaptı. Operasyon yaptı. 200’ü aşkın kişi var içeride şu anda. Daha örgüte bağlı kaçak kişiler var yurt dışında. İçeride dosyaların durumuna göre anladığımız kadarıyla çok ağır cezalar çıkacak. Çocuklarımıza dikkat edelim, sahip çıkalım. Çocuklarımızın eğitimsiz kişilerin ellerine düşmesine imkan vermeyelim. Bir tarafta FETÖ’sü, bir tarafta bu. Benim de ailem var. Yenilerin oluşmaması için bu işlerin içinde çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Örgütün gerçek yüzünü yaşayarak gördüğünü söyleyen Develioğlu, "Onun akli yargılarının normal insan yargısı gibi olmadığını, sapık insan gibi çalıştığını görünce ayrıldım. Ben suç işlemek istemedim, ayrıldım. Ayrıldıktan sonra da peşimi bırakmadı, zarar vermeye çalıştı. Kızımın peşine kendi yakışıklı müritlerini taktı. Bir takım şeyler yapmaya çalıştı. Başarıya kavuşmadı. 1986 yılında ilk girmiştim. İlk başta başlayışta din daha hakimdi. Yıllar içinde örgüt lideri sapıtmaya başladı. Benim ilgimi çeken şey 1999’da bu hale getirilmişken, bu adam ondan sonra 20 yıl daha devam etti. FETÖ tarafından korunmuş olması da ana etken" dedi.

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