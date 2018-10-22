ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON: 33 GÖZALTI KARARI

Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA
Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 ildeki 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişinin İstanbul'da olduğu öğrenildi.
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-Arşiv
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