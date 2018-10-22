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ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON: 33 GÖZALTI KARARI

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 09:33 | Son Güncelleme

ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON: 33 GÖZALTI KARARI Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK OPERASYON: 33 GÖZALTI KARARI Haber: Özden ATİK - İSTANBUL DHA Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 ildeki 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 23 kişinin İstanbul'da olduğu öğrenildi.

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