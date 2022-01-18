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  4. Adnan Oktar paylaşımına 2 yıl hapis istemi! "Allah İstanbul'u başınıza yıkacak"

Adnan Oktar paylaşımına 2 yıl hapis istemi! "Allah İstanbul'u başınıza yıkacak"

18.01.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 2018 yılında çöken istinat duvarının sebebini Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik operasyonlar olarak göstererek sosyal medya hesabında "Allah İstanbul'u başınıza yıkacak" paylaşımı yapan 2 kişiye dava açıldı. Haklarında iddianame düzenlenen kişiler hakkında "Suçu ve suçluyu övme" suçundan 2 yıla kadar hapis istendi. İşte olayın detayları!

Adnan Oktar paylaşımına 2 yıl hapis istemi! "Allah İstanbul'u başınıza yıkacak"

Suluova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheliler Elif Güler ve Fevzi Güler'in Amasya'da 2018 yılında sosyal medya hesaplarından Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'nü övücü nitelikte paylaşımlar yaptığı belirtildi.

ÇÖKEN İSTİNAT DUVARINI OPERASYONLARA BAĞLADILAR

Adnan Oktar'ın tutuklanmasının ardından şüphelilerin "Allah uyarıyor. İstanbul'da her gün istinat duvarı çöküyor. İstanbul'un manevi istinat noktası olan sayın Adnan Oktar Hocamızı çökertmeye çalışanlar derhal bu tutumunuza son verin. Yoksa Allah İstanbul'u başınıza yıkacak" şeklinde birçok paylaşım yaptığı ifade edildi.

PAYLAŞIMLARI KABUL ETTİLER

Şüphelilerin savunmalarına da yer verilen iddianamede, şüphelilerin söz konusu paylaşımların kendilerine ait olduğunu kabul ettiği hatırlatıldı. Şüpheliler, ifadelerinde Adnan Oktar yapılanmasını suç örgütü olarak görmediklerini belirttikleri belirtildi.
İddianamede şüphelilerin Adnan Oktar suç örgütünü övücü mahiyette paylaşımlar yaparak Adnan Oktar grubu sempatizanı oldukları şeklinde değerlendirme yapıldı.

2 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede şüpheliler Elif Güler ve Fevzi Güler'in "Suçu ve suçluyu övme" suçundan 2'şer yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuksuz şüpheliler iddianameyi kabul eden Suluova Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

DHA

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