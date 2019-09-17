Adnan Oktar sanık kürsüsünde

Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin davada sanık avukatlarının davanın Anadolu Adliyesi’nde görülmesi talebini reddeden mahkeme, Adnan Oktar’ın savunmasının alınmasına geçti.

Adnan Oktar ve grubuna yönelik 167’si tutuklu 226 sanık hakkında açılan davada savunmalara geçildi. Sabah saatlerinde başlayan duruşmada ilk olarak sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. Duruşma salonunda yer alan birçok sanığın kimlik tespitinin yapılmasının ardından mahkeme heyeti başkanı, duruşma usul ve işleyişine ilişkin uyarılarda bulundu. Mahkeme başkanı daha sonra savunmasını yapmak üzere sanık Adnan Oktar’ı kürsüye çağırdı. Bu sırada söz isteyen sanık avukatları, usule ilişkin itirazlarının olduğunu ve ilk olarak bu itirazlarının alınmasını istedi.

“Dava Anadolu Adliyesi’nde görülsün”

Söz alan sanık avukatları, operasyon merkezinin Anadolu yakasında olduğunu, iddianamede örgüt lideri olarak yer alan Adnan Oktar’ın Anadolu yakasında gözaltına alındığını, aynı şekilde sanıkların büyük çoğunluğunun bu yakada gözaltına alındığını kaydettiler. Avukatlar, bu nedenlerle Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nin yetkisiz olduğunu, davanın Anadolu Adliyesi’nde görülmesi gerektiğini kaydettiler.

Söz alan bazı sanık avukatları da öncelikle kimlik tespitlerinin tamamlanması gerektiği konusunda itirazlarda buldu. Bazı sanık avukatları ise, tutuklu olarak yer alan avukatlar yönünden Adalet Bakanlığından soruşturma izni alınmadığını ve bu konuda izin alınması gerektiğini kaydettiler.

Söz alan müşteki avukatları ise müştekilerin dinlenildiği sırada davanın kapalı oturumda görülmesi gerektiği yönünde talepte bulundu.