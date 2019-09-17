HABER

Adnan Oktar sanık kürsüsünde

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 14:09 | Son Güncelleme

Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin davada sanık avukatlarının davanın Anadolu Adliyesi’nde görülmesi talebini reddeden mahkeme, Adnan Oktar’ın savunmasının alınmasına geçti.Adnan Oktar ve grubuna yönelik 167’si tutuklu 226 sanık hakkında açılan davada savunmalara geçildi.

Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin davada sanık avukatlarının davanın Anadolu Adliyesi’nde görülmesi talebini reddeden mahkeme, Adnan Oktar’ın savunmasının alınmasına geçti.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik 167’si tutuklu 226 sanık hakkında açılan davada savunmalara geçildi. Sabah saatlerinde başlayan duruşmada ilk olarak sanıkların kimlik tespitleri yapıldı. Duruşma salonunda yer alan birçok sanığın kimlik tespitinin yapılmasının ardından mahkeme heyeti başkanı, duruşma usul ve işleyişine ilişkin uyarılarda bulundu. Mahkeme başkanı daha sonra savunmasını yapmak üzere sanık Adnan Oktar’ı kürsüye çağırdı. Bu sırada söz isteyen sanık avukatları, usule ilişkin itirazlarının olduğunu ve ilk olarak bu itirazlarının alınmasını istedi.

“Dava Anadolu Adliyesi’nde görülsün”
Söz alan sanık avukatları, operasyon merkezinin Anadolu yakasında olduğunu, iddianamede örgüt lideri olarak yer alan Adnan Oktar’ın Anadolu yakasında gözaltına alındığını, aynı şekilde sanıkların büyük çoğunluğunun bu yakada gözaltına alındığını kaydettiler. Avukatlar, bu nedenlerle Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nin yetkisiz olduğunu, davanın Anadolu Adliyesi’nde görülmesi gerektiğini kaydettiler.
Söz alan bazı sanık avukatları da öncelikle kimlik tespitlerinin tamamlanması gerektiği konusunda itirazlarda buldu. Bazı sanık avukatları ise, tutuklu olarak yer alan avukatlar yönünden Adalet Bakanlığından soruşturma izni alınmadığını ve bu konuda izin alınması gerektiğini kaydettiler.
Söz alan müşteki avukatları ise müştekilerin dinlenildiği sırada davanın kapalı oturumda görülmesi gerektiği yönünde talepte bulundu.

Talepler reddedildi
Taleplere ilişkin kısa bir ara veren mahkeme, taleplerin usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddine karar verdi. Mahkeme, müştekilerinin dinlenilmesi sırasında davanın kapalı oturumda görülmesine ilişkin talebi ise müştekilerin daha sonra dinleneceğinden bu aşamada reddine karar verdi.
İddianamenin özetini okuyan mahkeme heyeti, savunmasını yapmak üzere sanık Adnan Oktar’ı kürsüye çağırdı. Duruşmada sanık Adnan Oktar’ın savunmasına geçildi.

İznik'te muhteşem keşif! Çiftçi bulduİznik'te muhteşem keşif! Çiftçi buldu
Filipinler’de kamyon uçurumdan yuvarlandı : 20 ölüFilipinler’de kamyon uçurumdan yuvarlandı : 20 ölü
Gebze’de evlere dadanan hırsızlar, polisin takibiyle yakalandıGebze’de evlere dadanan hırsızlar, polisin takibiyle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.