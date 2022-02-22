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Adnan Oktar sanıkları 'dindar insanlarız' dedi, çıplak fotoğraflarla karşılık verildi: Çıplaklık ve ayetleri aynı anda paylaşıp...

22.02.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adnan Oktar Suç Örgütü üyelerine 9 bin 803'er yıla kadar değişen oranlarda verilen hapis cezası İstinaf Mahkemesi'nce incelenirken sanıklar, 'Biz dindar insanlarız' şeklinde dilekçe sundu. Müştekilerin avukatı Andaç Maraşlıoğlu ise kitapçık hazırlayarak istinafa sundu. Maraşlıoğlu, ''Her türlü sapıklığın, çıplaklığın olduğu kadının cinsel obje olarak kullanıldığı resimlerin neredeyse tamamı Adnan Oktar'ın evinde çekilmiş. Dilekçelerin aksine bir yaşam sürdürdüklerini göstermek istedim'' dedi.

Adnan Oktar sanıkları 'dindar insanlarız' dedi, çıplak fotoğraflarla karşılık verildi: Çıplaklık ve ayetleri aynı anda paylaşıp...

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İSTİNAF) 1. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 14 sanığa çeşitli suçlardan ayrı ayrı verdiği 9 bin 803 yıllık hapis cezası ile yine çeşitli suçlardan 80 sanığa 3 yıldan 36 yıla kadar değişen oranlarda verilen hapis cezalarını incelemeye devam ediyor.

Yerel mahkemece değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılan sanıkların ise İstinaf'daki dosyaya dindar ve milliyetçi olduklarını öne sürdükleri dilekçeler sunduğu öğrenildi. Müştekilerin avukatı Andaç Maraşlıoğlu ise "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü Cinsel Sömürü Sistemi ve Kadınlar Üzerinden Din İstismarı" isimli kitapçık hazırlayarak İstinaf'a sundu.

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''BİZ ÇOK DİNDAR İNSANLARIZ''

Avukat Maraşlıoğlu, "Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü, İstinaf'ta görülmekte olan dosyaya her gün 'Biz çok dindar, Türk adet ve göreneklerine uygun yaşayan milliyetçi mukaddesatçı insanlarız. Adnan Oktar ilim irfan faaliyetleriyle ilgilenen dünya çapında bir yazardır' minvalinde örgütsel şekilde toplu dilekçeler vermektedir" dedi.

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'ÇIPLAKLIK VE AYETLERİ AYNI ANDA PAYLAŞARAK HALKI KIŞKIRTTILAR'

Sanıkların iddialarının tam tersi yönünde hayat yaşadıklarını vurgulayan Maraşlıoğlu, "Dilekçelerin tam tersine içinde her türlü sapıklığın, çıplaklığın olduğu kadının cinsel obje olarak kullanıldığı resimlerin neredeyse tamamı Adnan Oktar'ın evinde çekilmiş, daha sonra sosyal medyalarından ayet ve dini söylemlerle paylaşıp iddianamede yer aldığı ve ispat edildiği şekliyle halkı kışkırtıp daha sonra tazminat davaları açarak örgüte milyonlarca lira gelir getirdiklerini, yazdıkları dilekçelerin aksine bir yaşam sürdürdüklerini yorumsuz olarak fotoğraflarla koymak istedim" ifadelerini kullandı.

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'İNSANLARI ALDATMAK ÜZERİNE OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN DİLEKÇEMDE YER VERDİM'

Maraşlıoğlu, kitapçığın sonunda yer verdiği 'Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilen silahlarla' ilgili ise "Sevgi ve barış söyleminin tamamen insanları aldatmak ve kandırmak üzerine olduğunu göstermek için dilekçede yer verdim" dedi.

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(DHA)

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