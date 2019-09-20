Adnan Oktar savunma yaparken çekilen fotoğrafa suç duyurusu

Adnan Oktar’ın 17-25 Aralık öncesinde FETÖ’ye yönelik ağır eleştirilerde bulunduğunu öne süren Yıldız, “Bu salonda Genelkurmay Başkanı yargılandı. O dönemde Adnan Oktar’ın yaptığı konuşmalar ortadadır. Türkçe Olimpiyatlarında çocukların çıkartılıp şarkılar eliğinde oynatılmasına karşı çıkmıştır” dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanının Türkçe olimpiyatlarındaki çocukların oynatılmasını eleştirirken A9 kanalında kadınların çıplak oynatılmasına ilişkin ne diyeceksiniz demesi üzerine Yıldız, “Çıplak değil dekolte. Onu kabul etmiyorum” demekle yetindi. Yıldız’ın savunmasında sık sık Adnan Oktar’ın FETÖ aleyhindeki yaptığı konuşmaları anlatması üzerine mahkeme başkanı Yıldız’a, “Dosyada Adnan Oktar’ın FETÖ lehine söylediği sözler de mevcut. Eğer 15 Temmuz başarılı olsa ve yargılansaydınız o zaman da Oktar’ın FETÖ lehine yaptığı açıklamaları mı savunmanızda dile getirecektiniz?” dedi.

"ADNAN OKTAR DARBE KARŞITI YAYIN YAPTI"

Yıldız sorulan soru üzerine, “Darbe girişimi başarılı olsaydı kabrimizde ziyaret ederdiniz. Darbe gecesi 23.51 Adnan Oktar’ın darbe ile ilgili açıklaması başlamıştı. Gece boyunca meşru demokratik hükümet seçilmiş hükümettir şeklinde darbe karşıtı açıklamaları vardı. TRT'de okunan bildiri geçerli değil. Parti lideri açıklamalar yapsınlar şeklinde çağrılarda bulunmuştu. Kardeşin kardeşe saldırması çok günahtır şeklinde açıklamaları vardır” diye konuştu.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Darbe girişimini gerçekleştiren teröristlere ‘kardeşler’ olarak mı nitelendiriyorsunuz?" diye sordu. Sanık Yıldız ise, “Oradaki kasıt iç savaştan kasıt. Onların Allah belasını versin. Darbe girişiminde bulunanlar için değildi bu tabir” dedi.

“ZAYIF AKLIYLA BİZE TUZAK KURMUŞ”

Mahkeme Başkanı, iddianamede, müştekilerden Z.C.Y.’nin örgüt elebaşı Adnan Oktar’ı aradığını, aralarında geçen söz konusu görüşmede, Z.C.Y.’nin Oktar’a, ‘Aşkım çalıştığım yerde bir tane kız var, çok çok güzel ama daha lise 2 öğrencisi. Bayağı açık saçık giyiniyor, çok rahat davranıyor. Kız kıza birbirlerinin üstüne falan da atlıyorlar. Ne yapsak acaba tanıştırsak mı birileriyle?’ dediğini, Oktar’ın ise ‘Bir kardeş gönderelim, Bora halleder herhalde’ dediğini aktararak, sanık Yıldız’a bu konuda bilgisi olup olmadığını sordu. Sanık Yıldız, Z.C.Y.’nin dosyanın müştekilerinden biri olduğunu, bu kişinin kendilerine karşı komplo kuran çete tarafından yönlendirildiğini öne sürerek, “Bu kız o zayıf aklıyla bize tuzak kurmuş. Cebine ses kaydı cihazı sokmuş. Tuzak kuranın kendisidir hatta. Bu sohbette ne amaçla adımın geçtiğimi bilmiyorum. Ben böyle bir kızla tanışmadım, görüşmedim” diye cevap verdi.