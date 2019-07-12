Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik iddianame hazırlandı

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 226 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelilere, ‘siyasal ve askeri casusluk’, ‘eziyet’ ve ‘şantaj’ gibi 24 ayrı suçlama yöneltildi.

Örgütte 13 yönetici olduğu saptandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık Basın Sözcüsünün iddianameye yönelik yaptığı açıklamaya göre, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik hazırlanan iddianamenin içeriğine göre kurucu yönetici Adnan Oktar’ın liderliğinde toplam 13 yönetici olup, 1’inin firari olması sebebiyle dosyası ayrıldı.

171 şüpheli tutuklu

İddianamede, toplam 226 şüphelinin bulunduğu, bunlardan 171’inin tutuklu olduğu, 52’sine ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede, 125 mağdur-müşteki bulunurken, 23 kişinin tanık olarak ifade verdiği belirtildi. İddianamede, 25 şüphelinin itirafçı ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandıkları bilgisi yer aldı.