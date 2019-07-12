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Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik iddianame hazırlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 14:26 | Son Güncelleme

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 226 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede şüphelilere, ‘siyasal ve askeri casusluk’, ‘eziyet’ ve ‘şantaj’ gibi 24 ayrı suçlama yöneltildi.

Örgütte 13 yönetici olduğu saptandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Başsavcılık Basın Sözcüsünün iddianameye yönelik yaptığı açıklamaya göre, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelik hazırlanan iddianamenin içeriğine göre kurucu yönetici Adnan Oktar’ın liderliğinde toplam 13 yönetici olup, 1’inin firari olması sebebiyle dosyası ayrıldı.

171 şüpheli tutuklu
İddianamede, toplam 226 şüphelinin bulunduğu, bunlardan 171’inin tutuklu olduğu, 52’sine ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede, 125 mağdur-müşteki bulunurken, 23 kişinin tanık olarak ifade verdiği belirtildi. İddianamede, 25 şüphelinin itirafçı ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandıkları bilgisi yer aldı.

24 ayrı suçlama yöneltildi
İddianamede yer alan şüphelilere, ‘Siyasal ve Askeri Casusluğa teşebbüs’, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’, ‘Cinsel istismar’, ‘Cinsel saldırı’, ‘6136 sayılı yasaya muhalefet’, ‘Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’, ‘Eziyet’, ‘Şantaj’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘Hakaret’, ‘3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanununa muhalefet’, ‘Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi veya kayda alınması’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Tehdit’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’, ‘5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet’, ‘Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’, ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Suçluyu kayırma’ olmak üzere toplamda 24 ayrı suçlama yöneltildi.
Başsavcılığın onayının ardından iddianame 29 Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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