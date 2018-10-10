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Adnan Oktar soruşturması: 9 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 09:08 | Son Güncelleme

ADNAN Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru ile onların saklanmasına yardım ettiği öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI - İstanbul (DHA) - ADNAN Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru ile onların saklanmasına yardım ettiği öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.
Adnan Oktar grubunun 2 numaralı ismi olduğu belirtilen ve operasyondan beri firari olarak aranan Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla Göktürk'teki bir evde yakalandı. Yavaş ve Yumlu'nun gizlenmelerinde yardımcı olduğu belirtilen 7 kişi de gözaltına alındı.

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