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Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme! Ayça Pars tahliye edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 10:30 | Son Güncelleme

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan isimlerden Ayça Pars avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildi.

Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme! Ayça Pars tahliye edildi

Tahliye kararını İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi verdi. Pars, tutuklu olduğu Kocaeli F1 Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden salıverildi. Pars, “Suç İşlemek İçin Örgüt Kurmak” suçundan tutukluydu.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Ayça Pars, soruşturma kapsamında tahliye edilen ilk isim oldu.

AYÇA PARS'IN GÖREVİ NEYDİ?

Sabah gazetesinde yayınlanan bir haberde ise Ayça Pars için şu ifadeler yer aldı, ’’Canlı yayınlarda rejide Meral Kalça ile görev yapar, Yayınevindeki işlerle ilgili yöneticidir. Örgütün internet sitelerinin şifreleri kendisinde durur, yayından kaldırılan internet içeriklerinin bulunduğu hard diskleri saklar. Yönetici bacıdır.’


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
KEDİCİKLERDE HOCAYLA BİRLİKTE YANMALI, SALIVERİLMEMELİ..
Bu kedicikmiydi..eyer sahibi yoksa heran sahiplenip beslemeye hazırım:))
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