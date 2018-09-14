Adnan Oktar soruşturmasında yeni gelişme! Ayça Pars tahliye edildi

Tahliye kararını İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi verdi. Pars, tutuklu olduğu Kocaeli F1 Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden salıverildi. Pars, “Suç İşlemek İçin Örgüt Kurmak” suçundan tutukluydu.
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, Ayça Pars, soruşturma kapsamında tahliye edilen ilk isim oldu.
AYÇA PARS'IN GÖREVİ NEYDİ?
Sabah gazetesinde yayınlanan bir haberde ise Ayça Pars için şu ifadeler yer aldı, ’’Canlı yayınlarda rejide Meral Kalça ile görev yapar, Yayınevindeki işlerle ilgili yöneticidir. Örgütün internet sitelerinin şifreleri kendisinde durur, yayından kaldırılan internet içeriklerinin bulunduğu hard diskleri saklar. Yönetici bacıdır.’
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