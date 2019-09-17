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"Adnan Oktar Suç Örgütü" davası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 11:47 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - ADNAN Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan davaya Silivri'de başladı.  İstanbul 30.

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - ADNAN Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan davaya Silivri'de başladı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan davanın ilk duruşmasına Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna da aralarında bulunduğu 261 tutuklu ve 29 tutuksuz sanık katıldı. Sanıklar, 10'ar kişilik gruplar halinde duruşma salonuna alınırken, Adnan Oktar, Tarkan Yavaş ve Oktar Babuna ayrı olarak salona alındılar.

SANIKLARIN KİMLİK TESPİTİ YAPILIYOR

Eski Emniyet Müdürü Adil Serdar Saçan, örgütten ayrılan Fırat Develioğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda müşteki de davaya katıldı. Adnan Oktar'ın en ön sırada oturtulduğu duruşmada tutuklu sanıkların kimlik tespiti yapılıyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

ARAMALARDA 79 TABANCA, 23 TÜFEK VE 17 BİN 596 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

İddianamede, örgüt üyelerinin ev aramalarında 79 tabanca, 23 tüfek ve 17 bin 596 adet fişek ele geçirildiği belirtiliyor.

İddianamede, 11 Temmuz 2018 tarihinde örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, "Dragos" olarak tabir edilen örgüt merkezinde arama işlemlerini gerçekleştiren kolluk personeline yönelik olarak, hâli hazırda tutuklu bulunan örgüt mensubu Mert Sucu tarafından Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlisine 2 adet ateş açıldığı ancak çelik yelekten dolayı herhangi bir ölüm olay yaşanmadığı ifade edildi.

24 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLİYOR

İddianamede toplam 226 şüphelinin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor.

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