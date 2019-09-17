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Adnan Oktar suç örgütü davasına başlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 11:47 | Son Güncelleme

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik örgütünün elebaşı Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 226 sanıklı davanın görülmesine başlandı.

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik örgütünün elebaşı Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 226 sanıklı davanın görülmesine başlandı. Sanıkların kimlik tespitleri ile başlanan duruşmaya Adnan Oktar’ın beyaz bir takım elbiseyle geldiği görüldü.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik 167’si tutuklu 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine başlandı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklar 10’arlı gruplar halinde getirildi. Sanıklar iddianamede yer alan sıralamasına göre sandalyelere oturtulurken örgütün yönetici kadrosunda yer alan Adnan Oktar, Oktar Babuna ve Tarkan Yavaş birlikte salona alındı.
Duruşmada toplamda 162 tutuklu sanık ile 29 tutuksuz sanık ve bazı müşteki sanıklar hazır bulundu.
Duruşmada, Oktar grubuna 20 yıl önce ilk operasyonu yapan dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürü Adil Serdar Saçan’ın da aralarında bulunduğu bazı müştekiler de hazır bulundu.
Bir numaralı sanık sandalyesine oturtulan Adnan Oktar’ın beyaz ceket ve beyaz pantolon giydiği görüldü. Şu sıralar sanıkların kimlik tespitleri yapılan duruşmada daha sonra savunmalara geçilmesi bekleniyor.

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