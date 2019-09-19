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Adnan Oktar suç örgütü davasına devam ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 10:22 | Son Güncelleme

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 226 sanıklı davaya devam ediliyor.Adnan Oktar ve grubuna yönelik 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam ediliyor.

Adnan Oktar suç örgütü davasına devam ediliyor

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 226 sanıklı davaya devam ediliyor.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam ediliyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülen duruşmada Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 162 tutuklu sanık ve 18 tutuksuz sanık hazır bulundu.
Davanın bugün görülen celsesine, sanıklardan Bora Yıldız’ın savunmasının alınmasıyla başlandı.

Adnan Oktar suç örgütü davasına devam ediliyor

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