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Adnan Oktar suç örgütü davasına yarın devam edilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 17:41 | Son Güncelleme

Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin dava, Tarkan Yavaş’ın sorgusunun tamamlanmasının ardından yarına ertelendi.Adnan Oktar ve grubuna yönelik 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam ediliyor.

Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin dava, Tarkan Yavaş’ın sorgusunun tamamlanmasının ardından yarına ertelendi.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam ediliyor. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda tutuklu sanıklardan Tarkan Yavaş’ın çapraz sorgusu yapıldı.

“Babanız sizi Adnan Oktar oluşumundan kurtarmaya çalıştı mı?
Duruşma savcısı sanık Yavaş’a “Babanız sizi Adnan Oktar oluşumundan kurtarmaya çalıştı mı? Avukatınız babanız mı” diye sordu. Yavaş bu soruya, “Babam beni desteklemeyi bırakın, beni savunuyor ve arkadaşlarımı da savunuyor. Bizim etkinliklerimize de katılıyordu. Ama avukatım değil” dedi. Bunun üzerine savcı, "Peki sizi savunmayı mı tercih etmedi. Yoksa siz mi istemediniz" diye sordu. Savcının bu sorusu üzerine sanık avukatları ile heyet arasında tartışma yaşandı. Bir müddet süren gerginliğin ardından Yavaş bu soruya, “Babam sevgisinden güveninden dolayı buraya geldi. Beni onore etmek istedi moral vermek istedi. Ben tek başıma da yeterim avukata da ihtiyacım yok” diye konuştu.

“Savcıyı davadan çekilmeye davet ediyoruz”
Savcının sorularının ardından Adnan Oktar’ın avukatı Enes Akbaş söz alarak, “Sayın savcı iddianameyi hazırlayan savcılardan birisi. Sorduğu özel sorulardan belli ki iddianameyle arasında duygusal bir bağ kurmuş. CMK’da savcının reddi olmasa da kendisini davadan çekilmeye davet ediyoruz” dedi. Bu sırada mahkeme başkanı avukat Akbaş’a talepte bulunma sırası olmadığını söyleyerek söz verilmeden konuşmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Ancak avukatın konuşmaya devam etmesi üzerine mahkeme başkanı mikrofon sesinin kapatılmasını istedi. Mikrofonun kapatılmasının ardından avukatın hala konuşmaya devam etmesi üzerine mahkeme başkanı sanık avukatının dışarıya çıkarılması talimatını verdi.

Avukatlar topluca çıkmak istedi Tarkan Yavaş uyardı
Bunun üzerine diğer sanık avukatları mahkemenin bu kararına tepki gösterdi. Jandarmanın avukatı dışarı çıkarmak için yanına gitmesi üzerine diğer avukatlar Akbaş’ın etrafında koruma duvarı ördü. Bu sırada mahkeme heyeti yaşanan gerginlik üzerine duruşmaya beş dakika ara verdiklerini söyleyerek, duruşma salonundan ayrıldı. Avukatlar kendi aralarında konuştuğu sırada sanık Tarkan Yavaş, avukatlara yönelerek gerginlik istemediklerini iletti. Mahkeme başkanının avukat dışarı çıkarılmadan salona gelmeyeceğini iletmesi üzerine sanık avukatları hep birlikte duruşma salonundan ayrıldı. Bunun üzerine mahkeme heyetiyle bir grup avukatın görüşmesinin ardından aradaki gerginlik çözülerek duruşmaya devam edildi.
Bir süre daha devam eden duruşmada Tarkan Yavaş’ın sorgusu tamamlandı. Yavaş’ın çapraz sorgusunun tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.

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