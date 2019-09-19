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Adnan Oktar suç örgütü davasına yarın devam edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 17:18 | Son Güncelleme

Adnan Oktar suç örgütü davası yarına ertelendi.

Adnan Oktar suç örgütü davası yarına ertelendi. Yarın devam edilecek duruşmada örgüte ’kız kazandırma imamı’ olmakla suçlanan tutuklu sanık Bora Yıldız’ın savunmasının alınmasına devam edilecek.
Adnan Oktar ve grubuna yönelik 226 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki büyük salonda bugün 3’üncü celsesi görülen duruşmada gün boyu, örgüte ’kız kazandırma imamı’ olmakla suçlanan tutuklu sanık Bora Yıldız’ın savunması alındı.
Gün boyu verdiği ifadesinde Yıldız suçlamaları reddetti. Saat 16.30 sıralarında mahkemenin savunmasını toparlamasını istediği Yıldız, savunmasının uzun olduğunu ve uzun bir süre devam edeceğini kaydetti.
Bunun üzerine mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.

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