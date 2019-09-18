'Adnan Oktar Suç Örgütü' davasında gerginlik! Dışarı çıkarılması talimatı verildi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan davanın ilk duruşmasına Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna'nın da aralarında bulunduğu 162 tutuklu ve 20 tutuksuz sanık katıldı. Sabah yapılan oturumda savunmasını alınan Tarkan Yavaş'ın, öğleden sonraki oturumda da çapraz sorgusu yapıldı. "BABANIZ SİZİ ADNAN OKTAR OLUŞUMUNDAN KURTARMAYA ÇALIŞTI MI?" Yavaş, duruşma savcısının, "Babanız sizi Adnan Oktar oluşumundan kurtarmaya çalıştı mı" sorusu üzerine, "Babam beni savunuyor, arkadaşlarımızı da savunuyor. Etkinliklerimize, konferanslarımıza, iftarlarımıza gelen bir insandır. Babam Adnan Bey'e olan sevgisinden dolayı buraya geldi. Moral vermek için. Avukat ama hukuki bir şeye ihtiyacımız yok. Ben tek başıma yeterim" dedi. Adnan Oktar hakim karşısında! İşte ilk ifadeleri DURUŞMADA KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI Söz alan Adnan Oktar'ın avukatı Enes Akbaş, duruşma savcısının iddianameyi hazırlayan savcılardan biri olduğunu hatırlatarak, "İddianame ile duygusal bağ kurmuştur, tarafsızlığını yitirmiştir. Ceza Muhakemesi Kanunu'nda savcının reddi olmasa da kendisini davadan çekilmeye davet ediyoruz. Sanığa özel hayata ilişkin soruyor" dedi.

Bu sırada mahkeme başkanı, avukat Akbaş'a, söz verilmeden konuşmamasını istedi. Avukatın konuşmaya devam etmesi tartışmalara neden oldu. Tartışmalar üzerine mahkeme başkanı, Avukat Akbaş'ın mikrofonunu kapattı ve dışarıya çıkarılması talimatını verdi. Avukatların tepkisi üzerine duruşmaya 5 dakika ara verdiğini söyleyen mahkeme başkanı ve mahkeme heyeti salonu terk etti. Güvenlik görevlilerinin Akbaş'ı çıkarmak istemesi üzerine diğer avukatlar Akbaş'ın yanına giderek salondan çıkarılmasına izin vermedi. Adnan Oktar davası başladı Bir grup avukatın mahkeme heyetiyle görüşmesinin ardından duruşmaya kaldığı yerden devam edildi. Duruşma, Yavaş'ın çapraz sorgusunun tamamlanması ile sona erdi. Duruşmaya yarın diğer sanıkların savunması ile devam edilecek. İDDİANAMEDEN İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianamede Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 sanık ile 125 mağdur-müşteki yer alıyor. İddianamede, Adnan Oktar Suç Örgütü'nün kuruluşu, yapısı, kuralları, örgüt içi evlilikler, örgütün tarihsel gelişimi, ideolojisi, amacı, örgütün cinsel-mali sömürü düzeni, örgütün gelir kaynakları, silahlanma yapısı, örgütün hukuk grubu, propaganda faaliyetleri ve FETÖ ile ilişkisine ayrıntılı olarak yer veriliyor.

ARAMALARDA 79 TABANCA, 23 TÜFEK VE 17 BİN 596 ADET FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ İddianamede, örgüt üyelerinin ev aramalarında 79 tabanca, 23 tüfek ve 17 bin 596 adet fişek ele geçirildiği belirtiliyor.

İddianamede, 11 Temmuz 2018 tarihinde örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, "Dragos" olarak tabir edilen örgüt merkezinde arama işlemlerini gerçekleştiren kolluk personeline yönelik olarak, hâli hazırda tutuklu bulunan örgüt mensubu Mert Sucu tarafından Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlisine 2 adet ateş açıldığı ancak çelik yelekten dolayı herhangi bir ölüm olayı yaşanmadığı ifade edildi. 24 AYRI SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI TALEP EDİLİYOR İddianamede toplam 226 şüphelinin, "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme" ve "Cinsel istismar" gibi toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları talep ediliyor. (DHA)

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