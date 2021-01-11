Adnan Oktar suç örgütü davasında rekor hapis

Adnan Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 78’i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme kararında örgüt elebaşı Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 13 örgüt yöneticisini birbirinin işlediği suçlardan sorumlu tuttu. Buna göre Oktar ve 13 sanık toplamda ayrı ayrı 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası ile 400 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

Adnan Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 76’sı tutuklu 238 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nin karşısındaki duruşma salonlarında görülen duruşma saat 12.53 itibariyle başladı. Duruşmada tutuklu sanık Adnan Oktar başta olmak üzere tüm tutuklu sanıklar hazır bulundu. Tutuksuz sanıkların da geldiği karar duruşmasına taraf avukatları katıldı.

Adnan Oktar salona gelirken el salladılar

Adnan Oktar ve diğer tutuklu sanıklar duruşma salonuna getirilirken, tutuksuz sanıklar el salladı ve öpücük attı. Duruşmada mahkeme başkanı son sözü alınmayan sanıkların son sözünü sordu. Sanıklar davadan beraat kararı istediklerini söyleyerek herhangi bir suç işlemediklerini ifade etti.