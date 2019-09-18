"Adnan Oktar Suç Örgütü" Davasının ikinci duruşmasında sorgular sürüyor

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-ADNAN Oktar ve grubuna yönelik 171'i tutuklu 226 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşmasının sabah yapılan oturumunda savunması alınan Tarkan Yavaş'ın öğleden sonraki oturumda da çapraz sorgusu yapıldı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan davanın ilk duruşmasına Adnan Oktar, Oktar Babuna, Tarkan Yavaş, Ayşegül Hüma Babuna'nın da aralarında bulunduğu 162 tutuklu ve 20 tutuksuz sanık katıldı.

Sabah yapılan oturumda savunmasını alınan Tarkan Yavaş'ın, öğleden sonraki oturumda da çapraz sorgusu yapıldı. "BABANIZ SİZİ ADNAN OKTAR OLUŞUMUNDAN KURTARMAYA ÇALIŞTI MI?"

Yavaş, duruşma savcısının, "Babanız sizi Adnan Oktar oluşumundan kurtarmaya çalıştı mı" sorusu üzerine, "Babam beni savunuyor, arkadaşlarımızı da savunuyor. Etkinliklerimize, konferanslarımıza, iftarlarımıza gelen bir insandır. Babam Adnan Bey'e olan sevgisinden dolayı buraya geldi. Moral vermek için. Avukat ama hukuki bir şeye ihtiyacımız yok. Ben tek başıma yeterim" dedi.

DURUŞMADA KISA SÜRELİ GERGİNLİK YAŞANDI

Söz alan Adnan Oktar'ın Avukatı Enes Akbaş, duruşma savcısının iddianameyi hazırlayan savcılardan birin olduğunu hatırlatarak, "İddianame ile duygusal bağ kurmuştur, tarafsızlığını yitirmiştir. Ceza Muhakemesi Kanunu'nda savcının reddi olmasa da kendisini davadan çekilmeye davet ediyoruz. Sanığa özel hayata ilişkin soruyor" dedi.

Bu sırada mahkeme başkanı, Avukat Akbaş'a, söz verilmeden konuşmamasını istedi. Avukatın konuşmaya devam etmesi tartışmalara neden oldu. Tartışmalar üzerine mahkeme başkanı, Avukat Akbaş'ın mikrofonunu kapattı ve dışarıya çıkarılması talimatını verdi. Avukatların tepkisi üzerine duruşmaya 5 dakika ara verdiğini söyleyen mahkeme başkanı ve mahkeme heyeti salonu terk etti.

Güvenlik görevlilerinin Akbaş'ı çıkarmak istemesi üzerine diğer avukatlar Akbaş'ın yanına giderek salondan çıkarılmasına izin vermedi.

Bir grup avukatın mahkeme heyetiyle görüşmesinin ardından duruşmaya kaldığı yerden devam edildi. Duruşma, Yavaş'ın çapraz sorgusunun tamamlanması ile sona erdi. Duruşmaya yarın diğer sanıkların savunması ile devam edilecek.