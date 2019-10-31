Adnan Oktar Suç Örgütü’ne ilişkin yargılamaya devam edildi

"Biz bir arkadaş grubuyuz" Duruşmada savunma yapan örgütün önde gelen isimlerinden Oktar Babuna’nın eşi sanık Alev Babuna, “İddiaların tamamını reddediyorum. Adnan Oktar’ı 32 senedir tanırım. Adnan Oktay yakın bir dostumdur, arkadaşımdır. Biz bir suç örgütü değiliz. Didem hanım için iki, Tarkan bey için üç numara benim içinde arkadan geliyor diyorlar. Biz bir arkadaş grubuyuz. Adnan beyden bu zamana kadar hiç talimat almadım. Talimat verdiğini de duymadım. Emir kipiyle asla konuşmaz. Siz bilirsiniz der. Adnan Bey beni imam tayin etmedi. Bu çamuru üstüme Adil Saçan attı” ifadelerini kullandı.

Adnan Oktar Suç Örgütü’ne ilişkin 226 sanığın yargılamasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık Alev Babuna, sanatçılar ve Adnan Oktar’ın ilişkilerine ilişkin, “Sanatçılara birçok kişiye fişleme yaptılar. Muazzez Ersoy Adnan beyi çok severdi. Adnan Bey’e, Kibariye ‘aşkitom’ derdi. Seda Sayan sarılıyordu, öpüyordu, ‘aşkım bebeğim ruhum hayatım’ diyordu” dedi. Adnan Oktar Suç Örgütü’ne ilişkin örgüt lideri Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 167’si 226 sanığın yargılamasına devam edildi. İstanbul 30’uncu Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda görülen 25’inci duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.

"Adnan bey nikahıma karışmadı"

Mahkeme başkanının örgüt talimatına uyarak çocuk sahibi olmadıklarına ilişkin sorusunu cevaplayan sanık Babuna, “Bunu kesinlikle reddediyorum. Böyle bir neden dolayı çocuğumuz yok değil. Çok uzun süredir yargılanmadan ve özel sebeplerimizden dolayı çocuğumuz yok. Ben eşimi çok severek evlendim. Adnan Bey hiçbir şekilde nikahıma karışmadı, tabi ki de mutlu olmuştur. Ben dünya hayatı için eşimi seçmedim. Ahiret hayatında birlikte olacağız” dedi.

"Adnan beyden kaçmaz insanlar"

Kuran’ı Kerim’de israfın haram olduğunu belirterek, nakit paranın 2 milyonun altına düştüğü için tutumlu olduklarına ilişkin iddiaları yalanlayan Babuna, “Fon değilim. Hukuk yöneticiliği de yapmadım, kimseye hukuk talimatı da vermedim. Adnan Bey, kıyafetlere kadar her konunun sorulduğu bir insan değildir. Kendisinin vakti kıymetlidir. Adnan Bey kimseye dayak atmamıştır, hiç bir zaman şahit olmadım. İmam değilim. Adnan Bey’den para ile ilgili hiç izin alındığına da şahit olmadım. Anapara kasası kesinlikle değilim. Fon değilim. Adnan bey bizim arkadaşlarımızın aile davalarına kesinlikle karışmaz. Hele anneler varsa, anneleri affedin der. Adnan beyin yanından kaçmak isteyenlerden bahsedilmiş yalandır. Adnan beyden kaçmaz insanlar, koşarak gelirler. Arkadaşlarım arasında bir kişinin esir hayatı yaşaması mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Adnan Oktar’ın yardımsever olduğunu dile getiren Babuna, “Adnan Bey, Müslüm Gürses hastanede yattığında da yardımda bulundu. Mehmet Ali Erbil biz cezaevine girmeden önce hastaneye kaldırıldı. Adnan Bey onun kan değerlerini istedi. Hastanedeyken yardımcı olmak için seferber oldu” dedi.

Adnan Oktar’ın sanatçılarla ilişkisine ilişkin konuşan Babuna, “Muazzez Ersoy Adnan beyi çok severdi, bunun üzerine Özkan Mamati ve ekibi Muazzez Ersoy ile ilgili karalamalar yaptılar. Muazzez Ersoy gibi modellere, sanatçılara birçok kişiye fişleme yaptılar. Nasuh Mahruki ve Yaşar Okuyan’a da yaptılar. Adnan beye, Kibariye ‘aşkitom’ derdi. Seda Sayan sarılıyordu, öpüyordu, ‘aşkım bebeğim ruhum hayatım’ diyordu. Muazzez Ersoy sarılıyor omzuna yatıyordu, Adnan Bey’in ahlakını çok sevdikleri için böyle söylüyorlardı” diye belirterek, Oktar’ın sanatçılarla olan fotoğraflarını mahkeme heyetine gösterdi.

Adnan Oktar’ın mehdi olmadığına ilişkin konuşan sanık Babuna, “Adnan bey 42 bin kişiye mehdi olmadığını söyledi. Adnan Oktar, bize ‘Eğer mehdilik iddia etseydim, ben burada kaval çalar uhrevi danslar yapardım. Ama ben burada kadınlarla kaşık dansı yapıyorum. Ben kesinlikle mehdi olamam’ dedi” şeklinde konuştu.

