HABER

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 19:19 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında aranan bir kişi Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında arandığı belirtilen bir kişi Muğla'nın Bodrum ilçesinde yakalandı.

Polis ekipleri, Bodrum'da durumundan şüphelendikleri ve Genel Bilgi Tarama (GBT) sisteminde yaptıkları sorgulamada, sahte kimlik taşıdığını belirledikleri kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan araştırmada şüphelinin, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında aranan A.M.B. olduğu belirlendi.

Bodrum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine getirilen A.M.B'nin, işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderileceği bildirildi.

PARTNEREvleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!Evleniyorlar mı? Murat'tan yanıt geldi!
Binali Yıldırım İstanbul'u havadan incelediBinali Yıldırım İstanbul'u havadan inceledi
Ekrem İmamoğlu Mahalle Birlikleri’yle 6 maddelik taahhütname imzaladıEkrem İmamoğlu Mahalle Birlikleri’yle 6 maddelik taahhütname imzaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adnan oktar bodrum istanbul Muğla polis şüpheli

En Çok Okunan Haberler

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bay Kemal’ yanıtı

Kılıçdaroğlu’ndan ‘Bay Kemal’ yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu'ndan gençlere müjde

Kenan Sofuoğlu'ndan gençlere müjde! 'Tutkularını yaşayacakları yerler var mı?' dedi ve açıkladı

İstanbul Valiliği'nden yangın açıklaması! Bir şüpheli Hatay'da yakalandı

Beyoğlu'ndaki yangınla ilgili flaş açıklama

Tetiğe dokundu sonrası korkunç! Kanlar içinde yere yığıldı...

Tetiğe dokundu sonrası korkunç! Kanlar içinde yere yığıldı...

Hatay'da jandarma ile insan kaçakçıları arasında çatışma

Hatay'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

Türk mühendisler yaptı! İşte özellikleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.