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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada 5 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 21:25 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı - Gözaltına alınan 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetten çıkarılan şüpheliler, soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadesi alınan şüphelilerden Tarkan Yavaş, Serkan Yumru, Esra Öymen, Yasin Kaya ve Uğur Küçükaydın tutuklanmaları, diğer şüpheliler Tural Rzayev, Tural Rustamov, Hayri Muhammed Keş ve Rıdvan Kuş ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, aralarında Tarkan Yavaş'ın da bulunduğu tutukluluğu istenen 5 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, diğer 4 şüphelinin de adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

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