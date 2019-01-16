HABER

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 13:31 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Beril Koncagül, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdiği için tahliye edildi

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan şüpheli Beril Koncagül'ün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olması üzerine tahliyesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında, "bacılar grubu" üyesi olduğu iddia edilen tutuklu şüpheli Beril Koncagül, savcılığa başvurarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi.

Savcılığa 100 sayfa ifade verdiği öğrenilen Koncagül'ün, daha önce de iki kez etkin pişmanlıktan faydalanmak için başvuruda bulunduğu, örgüt avukatları tarafından tehdit edildiği ve tanık olduğu olayları anlattığı belirtildi.

Şüpheli Koncagül'ün, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması üzerine tahliyesine karar verildiği öğrenildi.

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Kınık'ta 6 milyar tonluk kömür rezervi bulunduKınık'ta 6 milyar tonluk kömür rezervi bulundu
İmamoğlu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret ettiİmamoğlu Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada tahliye

En Çok Okunan Haberler

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Seçim anketinde yüzde 70 çıktı!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Sivas Ulaş'ta yolcu otobüsü devrildi!

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

Yüz binlerce kişiye müjde! Bin lira oldu

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı: Çok sayıda yaralı var!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Artık ücretsiz olacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gezmeye gidiyorum diye çıktı geri dönmedi! 14 yerinden bıçaklanan kadın tanınmaz hale geldi

'Gezmeye gidiyorum' diye çıktı, eve cesedi geldi

Lösemi hastası Tayyip'e Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Soylu'dan telefon!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Kemer’de fırtına mezar taşlarını yerinden oynattı

Kemer’de fırtına mezar taşlarını yerinden oynattı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde panik anları! Parktaki oyuncaklar alev alev yandı

Panik anları! Parktaki oyuncaklar bir anda alev alınca...

İzmir'de can pazarı! TIR işçi servisiyle çarpıştı

İzmir'de can pazarı! TIR işçi servisiyle çarpıştı

E-5 Karayolu'nun ortasında şoke eden görüntü! İndi-bindi trafiği...

E-5 Karayolu'nun ortasında şoke eden görüntü! İndi-bindi trafiği...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.