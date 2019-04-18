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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada tahliye

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 21:18 | Son Güncelleme

Soruşturma kapsamında tutuklanan Tuba Babuna'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmedildi

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Tuba Babuna'nın, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen Adnan Oktar suç örgütüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve hakimlikçe tutuklanan Babuna'nın sağlık sorunları nedeniyle tahliyesinin talep edildiği öğrenildi.

Talebi inceleyen İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Babuna'nın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Hakimliğin, adli kontrol kapsamında Babuna hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şartı koyduğu belirtildi.

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Adnan Oktar suç örgütüne yönelik soruşturmada tahliye

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