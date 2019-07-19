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Adnan Oktar Suç Örgütü’nün iddianamesi kabul edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 18:37 | Son Güncelleme

Adnan Oktar Suç Örgütü’ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, İstanbul 30.

Adnan Oktar Suç Örgütü’ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince onaylandı. Örgüte yönelik ilk duruşma 17 Eylül tarihinde Silivri Ceza ve İnfaz Kurumunun karşısındaki duruşma salonunda görülecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’ne yönelin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan 3 bin 908 sayfalık iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 171’i tutuklu olmak üzere 226 şüphelinin yer aldığı ve şüphelilere 24 ayrı suçlamanın yöneltildiği davanın ilk duruşması 17 Eylül tarihinde Silivri Ceza ve İnfaz Kurumunun karşısında yer alan duruşma salonunda görülecek.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederken, tutuksuz sanıkların duruşmaya katılması için adreslerine tebligat gönderilmesine karar verdi.
İddianamede şüphelilere yöneltilen suçlar:
‘Siyasal ve askeri casusluğa teşebbüs’, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek’, ‘Cinsel istismar’, ‘Cinsel saldırı’, ‘6136 sayılı yasaya muhalefet’, ‘Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi’, ‘Eziyet’, ‘Şantaj’, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘Hakaret’, ‘3628 sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanununa muhalefet’, ‘Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi veya kayda alınması’, ‘Dolandırıcılık’, ‘Tehdit’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek’, ‘5607 sayılı kaçakçılık kanununa muhalefet’, ‘Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek’, ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Suçluyu kayırma.’

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