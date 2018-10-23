Adnan Oktar suç örgütünün yapılarının yıkımı

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar suç örgütünün Üsküdar Kandilli Mahallesi'ndeki kaçak yapılarının yıkımında sona gelindi.

Belediyeden alınan bilgiye göre, Boğaziçi Müdürlüğü'nün kaçak olduğunu tespit ettiği 23 yapının büyük bölümünün yıkım işlemleri gerçekleştirildi.

Kaçak olmayan iki blokla birleştirilerek yapılan bazı yapı unsurlarının da yıkım çalışmaları da sürüyor.

4 Ekim'den bu yana yıkım faaliyetleri yürütülen alanda ağaçların zarar görmemesi için büyük iş makinelerinden faydalanılmadı. Yıkım büyük oranda insan iş gücüyle gerçekleşti. Ancak özellikle iki yapıdaki beton parçalarının kırılması için iş araçları araziye alındı.

Bir yandan geri kalan yıkım işlemleri bu araçlarla yapılırken diğer yandan ise enkaz kaldırma ve hafriyat işlemleri yapılıyor.

Bugüne kadar 23 yapının yıkımından çıkan enkazın önemli bir bölümü çıkartıldı.

Söz konusu alanda yıkım ve hafriyat taşınma işlemleri tamamlanan bölümlerde ise çevre düzenleme çalışmalarına başlandı.

Belediye ekipleri, işlerini bitirdikten sonra bölgeyi Adnan Oktar suç örgütüne yapılan operasyondan sonra villa ve arazinin devredildiği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) kontrolüne bırakacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü, Kandilli'de Boğaziçi ön görünümündeki alanda 23 yapının yasalara aykırı olarak inşa edildiğini tespit etmiş ve ardından villanın kapısına "Yapı Tatil Tutanağı" asılmıştı. Büyükşehir Belediyesi Encümeni ise 1 Ağustos'ta kaçak yapıların yıkılması yönünde karar almış ancak İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın bir aylık süre istemesi üzerine yakım kararı 4 Ekim'de uygulanmaya başlanmıştı.

