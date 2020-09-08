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Adnan Oktar ve kedicikleri böyle kaçmış! Yeni görüntüler ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2020 15:39 | Son Güncelleme

Adnan Oktar'ın yakalanmadan önce gizli geçitten kaçış anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Oktar'ın gizli geçitten dışarı çıkmadan önce iki kişinin önden giderek polisin olup olmadığını kontrol ettiği görülüyor. Oktar'ın peşinden örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer ve "Kedicik" diye tabir edilen kadınlar panik halinde ilerliyor.

Suç örgütü lideri Adnan Oktar'a yönelik 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyonda villada bulunmayan Oktar'ın örgütün üst düzey isimleriyle birlikte gizli bir geçitten kaçtığı ortaya çıktı. Adnan Oktar'ın kaçış anına ait yeni kamera kayıtlarına ulaşıldı.

GİZLİ GEÇİTTEN KAÇTILAR

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 235 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yapılan operasyonda Adnan Oktar'ın kalesi olarak bilinen lüks villa didik didik arandı. Villaya baskın yapan polis ekipleri aramalarda birçok silah, mühimmat, döküman ve dijital materyal ele geçirdi. Ancak yapılan aramada Adnan Oktar villada bulunamadı. İncelemeler sonucu Adnan Oktar'ın örgütün üst düzey isimleriyle birlikte gizli bir geçitten kaçtığı ortaya çıktı. Yapılan takibin ardından Adnan Oktar ve yanındakiler bir otomobil içinde yakalanarak gözaltına alındı.

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KAÇIŞ ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Operasyondan kıl payı kurtulan Adnan Oktar'ın kaçış anına ait kamera kayıtlarına ulaşıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Adnan Oktar gizli geçitten iki müridini göndererek polisin olup olmadığını kontrol ettirirken görülüyor. Kaçış güzergahında polisin olmadığı bilgisini alan Oktar, gizli geçidin başında beliriyor. Müritlerin yol göstermesiyle birlikte bahçedeki gizli geçidi kullanarak izini kaybettiriyor.

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'KEDİCİKLER' PEŞİNDEN GELİYOR

Oktar'ın peşinden örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer ve "Kedicik" diye tabir edilen diğer kadınlar panik halinde ilerliyor. Kediciklerin ellerinde ise villadaki aramalardan kaçırdıkları çantalar olduğu görülüyor.

(AA)

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