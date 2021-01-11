Adnan Oktar’a bin 75 yıl hapis cezası

Oktar'a birden fazla suçtan bin 75 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Adnan Oktar organize silahlı suç örgütüne yönelik 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Kamuoyunda "Adnan Hoca" bilinen Adnan Oktar, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada birden fazla suçtan bin 75 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adnan Oktar'ın cinsel istismar, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi ve nitelikli dolandırıcılık dahil bir çok suçtan bin 365 yıla kadar hapsi isteniyordu. Dava, 17 Eylül 2019 tarihinde başlamıştı.

Oktar 2018 yılında tutuklanmıştı

Türkiye'de 11 Temmuz 2018'de Oktar ve grubuna operasyon düzenlenmiş, 235 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonda Oktar'ın mal varlığına da el konulmuştu.

Oktar ve grubuna yönelik olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Oktar'ın da aralarında olduğu şüpheliler "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocuğun cinsel istismarı", "nitelikli cinsel saldırı", "şantaj", "mal varlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmıştı.

DHA/SSB, HS

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