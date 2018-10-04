Adnan Oktar'ın kaçak yapılarındaki yıkım kararı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeninin Adnan Oktar grubuna ait Kandilli'deki kaçak yapıların yıkımına ilişkin aldığı kararın bugün uygulanması bekleniyor.
Alınan bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Oktar grubuna ait Kandilli'deki yapıların kaçak olduğunu belirlemesi üzerine aldığı yıkım kararının ardından başlatılan çalışmalar sürüyor.
Villa ile çevresindeki 23 kaçak yapı ve içindekilerin devredildiği TMSF'nin 1 Ekim'de başlattığı taşınma işlemleri sabah saatlerinde de devam etti. Eşyalar kamyonlara yüklenirken, çok sayıda polis, belediye ekibi ve iş makinesi de Kandilli'ye geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11 Temmuz'da başlatılan operasyonlar sonucunda, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 169 şüpheli tutuklanmıştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Üsküdar Kandilli Mahallesi 928 ada 3-55 parseldeki kaçak yapılarla ilgili olarak Boğaziçi İmar Müdürlüğü 25 Temmuz 2018 tarihinde gerekli incelemeleri gerçekleştirmiş, burada 23 yapının yasalara aykırı olarak inşa edildiğinin tespit edilmesi üzerine yıkım kararı alınmıştı.
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