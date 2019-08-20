Adnan Oktar'ın kaçışına ilişkin fotoğraflar iddianamede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından hazırlanan, gönderildiği İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin soruşturmaya ilişkin delil ihtiva eden ek klasörlerde yer alan, Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer ile örgüt üyesi olduğu belirtilen bazı kadınların operasyondan kaçış anlarıyla ilgili fotoğraflar dikkati çekti.

İSTANBUL (AA) - Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 171'i tutuklu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin delil klasörlerinde, Oktar ve örgütün iki numaralı ismi Didem Ürer'in 11 Temmuz 2018'de düzenlenen operasyon öncesi Kandilli'deki villada yer alan gizli geçitten kaçtıklarına dair fotoğrafların olduğu ortaya çıktı.

Sanıkların kaçış anına ilişkin fotoğraflarda, Kandilli'deki villadan yola doğru inen gizli bir geçit olduğu ortaya çıkarken, bu kişilerin operasyondan dakikalar önce ana yola, bu geçitten indikleri gözleniyor. Örgüt üyesi olduğu belirtilen bazı kadınların da bu yolu kullandıkları ifade ediliyor.

Görüntü tutanaklarında, örgüt elebaşı Oktar ve Ürer'in operasyon günü sabah saat 05.22'de gizli geçitle gidilen yolda bekletilen araçlarına bindikleri, buradan da hızlı bir şekilde ayrıldıkları aktarılıyor. Ayrıca spor kıyafetli diğer kadınların da gizli yoldan geçtikleri sırada ellerinde valizler taşıdıkları kaydediliyor.

- Maslak'ta yakalanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce

11 Temmuz 2018 sabahı saat 06.00 sıralarında düzenlenen operasyonda, operasyonu dakikalar önce öğrenen Oktar ve yanındakilerin ilk etapta kaçtıkları, daha sonra gözaltına alındıkları öğrenilmişti.

Arabalarıyla Sarıyer'e giderken Maslak'ta yakalanan Oktar ve Ürer'den yüklü miktarda döviz ele geçirildiği kaydedilmişti. Soruşturmada Oktar'ın aralarında bulunduğu 167 şüpheli tutuklanmıştı.