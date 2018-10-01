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Adnan Oktar'ın villası boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 17:13 | Son Güncelleme

ADNAN Oktar'ın Kandilli'deki villası boşaltıldı.

Ramazan EĞRİ - Özgür Deniz KAYA/ İSTANBUL, (DHA) ADNAN Oktar'ın Kandilli'deki villası boşaltıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adnan Oktar grubuna ait Kandilli'de bulunan villa çevresinde irili ufaklı 23 kaçak yapı tespiti yapmış, bu kaçak yapıların yıkımı için karar almıştı. Oktar'ın mal varlığına el konulmasından sonra TMSF'ye devredilen Kandilli'deki villa ve eklentilerindeki eşyalar bugün kamyonlara yüklenerek götürüldü.

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