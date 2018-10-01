- Adnan Oktar'ın villası boşaltıldı

Ramazan EĞRİ - Özgür Deniz KAYA/ İSTANBUL, (DHA) ADNAN Oktar'ın Kandilli'deki villası boşaltıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adnan Oktar grubuna ait Kandilli'de bulunan villa çevresinde irili ufaklı 23 kaçak yapı tespiti yapmış, bu kaçak yapıların yıkımı için karar almıştı. Oktar'ın mal varlığına el konulmasından sonra TMSF'ye devredilen Kandilli'deki villa ve eklentilerindeki eşyalar bugün kamyonlara yüklenerek götürüldü.
Adnan Oktar ve diğer şüphelilere ait bir kamyon dolusu kıyafet, bir kamyon dolusu lüks marka ayakkabı ve bir kamyon mobilyadan oluşan eşya, yediemine bırakılmak üzere yola çıktı.
(FOTOĞRAF)
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