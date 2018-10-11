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ADNAN OKTAR'IN VİLLASINDA KAÇAK YAPILARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ YIKILDI (3 ay önce)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 16:30 | Son Güncelleme

ADNAN OKTAR'IN VİLLASINDA KAÇAK YAPILARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ YIKILDI (3 ay önce)

ADNAN OKTAR'IN VİLLASINDA KAÇAK YAPILARIN BÜYÜK BÖLÜMÜ YIKILDI (3 ay önce)

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