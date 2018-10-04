Adnan Oktar'ın villasındaki yıkım çalışmalarına yarın devam edilecek

Gökhan ÇELİK - Ali AKSOYER-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA) ADNAN Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkım işlemleri bugünlük tamamlandı. Çalışmalara yarın sabah devam edilecek. Üsküdar Kandilli'de bulunan villanın yıkımı için başlatılan çalışmalar akşam 16.30 sıralarında sona erdi. Villadaki kaçak yapı yıkımlarının, çevredeki ağaçların zarar görmemesi için balyozla yapıldığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan yıkım çalışmaların yarın da devam edeceği öğrenildi.
40 bin dolarlık yüzüğü yuttu! Kuyumcu 11 saattir başından ayrılmıyor
Göynük Belediye Başkan Yardımcısı ile gazeteciler arasında küfürlü asfalt kavgası: Soytarı mısınız? Şovmen g..t
ABD'den Türkiye'yi yasa boğan saldırı için açıklama
Erzurumlu bankacı herkesi şaşkına çevirdi! Gizlemek için 2 yıldır izin yapmamış
Öğrencisiyle ilişkiye girdi, hamile kaldı! Ayrılmak istediğinde ise...
Gaziantep'te akılalmaz olay... Kanalizasyonda el bombası bulundu!
HDP'de Diyarbakır için Başak Demirtaş adı konuşuluyor
İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılmasına sadece günler kaldı! Peki bizi neler bekliyor?
İnsan Ken bebek sözünü tutamadı! İşte son hali
AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!
Sony, PlayStation Store'da "BÜYÜK Oyunlar, BÜYÜK İndirimler" başlıklı yeni kampanyasını başlattı. İşte detaylar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum