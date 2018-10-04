 ADNAN OKTAR'IN VİLLASINDAKİ YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA
Adnan Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkımı için ekipler buraya geldi.
Villada hafta başından beri kamyonlar dolusu eşya çıkarılmıştı. Bu sabah erken saatlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler villaya geldi. Polis ekipleri gazetecileri villa ve çevresinden uzaklaştırdı. Yıkım çalışması yapılan alan havadan görüntülendi.
Görüntü Dökümü:
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-Havadan görüntülerle villadaki yıkım ekipleri
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Polis ekipleri
-Gazetecileri uzaklaştırması
-Ekiplerin villaya gelişi
-Detaylar
04.10.2018 - 08.55 Haber Kodu : 181004008
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