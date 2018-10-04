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 Adnan Oktar'ın villasının yıkımı için vinç getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 14:50 | Son Güncelleme

ADNAN Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkımı için vinç getirildi.  Hafta başında başlayan villadaki eşyaların tahliyesi sabah saatlerinde de devam etti.

 Adnan Oktar'ın villasının yıkımı için vinç getirildi

Gökhan ÇELİK - İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL (DHA) ADNAN Oktar'ın Kandilli'de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkımı için vinç getirildi.
Hafta başında başlayan villadaki eşyaların tahliyesi sabah saatlerinde de devam etti. Ardından villaya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler geldi. Ekiplerin villa içinde kaçak yapıların yıkımı için çalışma başlattıkları öğrenildi. Bu sırada polis gazetecileri villa çevresinden uzaklaştırdı. Saat 14.00 sıralarında ise yıkım için villaya vinç getirildi. Ekiplerin villadaki çalışmaları sürüyor.

(FOTOĞRAF)

Adnan Oktar'ın villasının yıkımı için vinç getirildi Adnan Oktar'ın villasının yıkımı için vinç getirildi

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