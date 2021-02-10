HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler

Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler

10.02.2021 07:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Adnan Otar'ın seks olimpiyatı! İtirafçı Murat Çakır'dan dikkat çeken sözler

İtirafçı Murat Çakır, Adnan Oktar örgütünde kadınların cinsel ilişkiye zorlandığı 'turinke' sistemine 'seks olimpiyatları' denildiğini anlattı.

Adnan Oktar organize suç örgütünün ‘hayalet’ lakaplı üyesi Murat Çakır etkin pişmanlıktan faydalanmak için mahkemeye başvurdu.

Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında Aydemir Kadıoğlu imzasıyla yayımlanan "Adnan Otar'ın seks olimpiyatı" başlıklı habere göre Çakır, önemli bilgiler verdi.

Çakır, daha önce de gündeme gelen ve örgüt içinde kadınların cinsel ilişkiye zorlandığı 'turnike sistemine 'seks olimpiyatları' denildiğini anlattı.

8 yıl hapis cezası bulunan Çakır, Oktar'ın Dragos'tan stüdyoya gidişlerinde ‘Kadın var mı’ diye sormasına şahit olduğunu iddia etti.

En çıplak Kedicik Tülay Kumaşçı'dan Adnan Oktar'a övgüler! 'Allah delikanlımın şanını 10 binlik cezayla yüceltti!'En çıplak Kedicik Tülay Kumaşçı'dan Adnan Oktar'a övgüler! 'Allah delikanlımın şanını 10 binlik cezayla yüceltti!'


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande'nin ev hali! Hande'nin ev hali!
Otomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonet çarpıştı: 5 yaralıOtomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Media Markt müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Gram altın 450 TL'yi görebilir

Gram altın 450 TL'yi görebilir

Muharrem İnce’den Milli Uzay Programı’na tepki

Muharrem İnce’den Milli Uzay Programı’na tepki

Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' ABD gündemini sarstı

Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' ABD gündemini sarstı

Fenerbahçe kupaya veda etti

Fenerbahçe kupaya veda etti

Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

ATM'de mide bulandıran hareket! Vatandaşlar tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

Türkiye'de bir ilk! Antalya'da muhabbet kuşu 'Cevriye'ye, diş protezinden gaga

'Cevriye'ye, diş protezinden gaga yapıldı

Prof. Dr. Özlü'den korkutan açıklama: Hastalık alışık olduğumuz seyirde sürmüyor

Prof. Dr. Özlü'den flaş açıklama: Hastalar atlatıyor ama...

İzmir'de 7'nci kattan düşen kişi hayatını kaybetti

İzmir'de 7'nci kattan düşen kişi hayatını kaybetti

İDO ve BUDO'da 10 Şubat sefer iptalleri (Marmara'da fırtına)

Deniz ulaşımına fırtına engeli!

Otomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Otomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Muğla'da bir ilk! Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu, kilosu 4 bin liraya kadar çıkıyor

Muğla'da bir ilk! Şans eseri 'ölümsüzlük mantarı' buldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.